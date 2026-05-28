Дипломати ЄС розповіли, що думають про призначення представника від блоку в переговорах з Росією

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі у форматі «Гімніх» на Кіпрі висловили своє бачення щодо до ідеї призначення спеціального представника Європи для можливих переговорів із Росією щодо завершення війни проти України та спільної позиції ЄС у цьому питанні. Більшість із них погодилися, що головне зараз – не прізвище потенційного переговорника, а єдина позиція Європи та посилення тиску на Москву, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Євросоюз має визначитися зі спільною позицією, оскільки рано чи пізно все одно буде залучена до будь-якої угоди.

«Неможливо підписати угоду без Європи. Держсекретар Рубіо також під час багатьох зустрічей говорив, що Європа буде залучена наприкінці переговорів, тому що нам потрібно буде підписувати угоду. Якщо ми хочемо скасувати європейські санкції, то європейці мають бути за столом переговорів», – зазначив Таяні.





Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що спеціальний посланець може бути й не потрібним, якщо ЄС зможе забезпечити єдиний голос:

«Один голос важливіший за одну людину».

Водночас міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прямо виступила за призначення головного переговорника від ЄС. За її словами, Європа повинна бути готовою захищати власні безпекові інтереси.

«Або ми сидітимемо за столом і там говоритимуть також про європейські та австрійські інтереси разом із нами, або це робитимуть інші без нас», – заявила вона.

Глави МЗС країн Балтії також закликали не поспішати з обговоренням конкретних кандидатур.

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна заявив, що зараз головне – не пошук переговорника, а посилення санкцій і підтримки України.

«Це пастка, у яку Путін хоче втягнути Європу», – сказав він, коментуючи дискусії про можливого представника ЄС.

Подібну думку висловив і глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.

«Зараз не той час, коли ми обговорюємо, хто саме вестиме переговори. Ми не обговорюємо імена. Ми не обговорюємо місце за столом переговорів», – заявив він.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що Європа повинна бути представлена на можливих переговорах, оскільки «27 держав-членів не можуть сидіти за столом одночасно».





«Я впевнена, що ми всі зможемо погодитися не лише щодо одного мандата, а й щодо кількох людей, які можуть взяти на себе цю роль», – сказала вона.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Європейський Союз повинен скористатися рішенням США призупинити свою участь у переговорному процесі між Україною та Росією, щоб нарешті отримати місце за столом переговорів.

Дискусії щодо можливого представника Європи активізувалися після того, як низка європейських політиків та медіа почали обговорювати потенційних кандидатів на роль спецпосланця для переговорів із Росією. Серед імен, які згадувалися у пресі, – президент Фінляндії Александр Стубб, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель та експрем’єр Італії Маріо Драґі.