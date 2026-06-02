Новий пакет ЄС проти РФ: шість країн пропонують відкласти коригування ліміту цін на нафту

Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Швеція озвучили свої пропозиції щодо наступного пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії. Про це йдеться у документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода.

«Динамічний механізм обмеження цін на нафту ЄС ризикує призвести до значно вищого рівня обмеження цін, ніж спочатку передбачалося, через непередбачені ринкові потрясіння. ЄС має відкласти впровадження коригування ліміту цін на нафту та запобігти втраті самого сенсу ліміту цін», – йдеться у документі.

Країни пропонують ЄС запровадити комплексні санкції проти основних російських енергетичних компаній та їхніх іноземних торговельних дочірніх компаній, включаючи Лукойл, Газпром, Новатек та Роснефть, щоб скоротити потоки доходів, що надходять до Росії, та підвищити енергетичну безпеку ЄС.

Також Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Швеція вважають, що ЄС повинен вжити заходів для припинення всіх комерційних контрактів з російською ядерною промисловістю.

Ці країни заявляють, що ЄС повинен запровадити та розширити санкції проти «тіньового флоту» Росії – зокрема, щодо операторів, менеджерів, власників, виробників, покупців, трейдерів, брокерів, посередників, а також інфраструктури, портів та фінустанов.

«ЄС має запровадити санкції проти додаткових російських банків та фінансових установ, на які досі не поширюються обмежувальні заходи, включаючи виключення з SWIFT. ЄС має заборонити пряму чи опосередковану участь у будь-яких транзакціях з постачальником послуг криптоактивів або платформою, створеною за межами Союзу, що дозволяє обмін або передачу криптоактивів, що дозволяє обходити санкції ЄС», – йдеться у пропозиціях.

Євросоюзу пропонують посилити торговельні заходи, спрямовані на обмеження доступу Росії до сировини, що використовується у військовій промисловості.

«ЄС повинен продовжувати посилювати забезпечення дотримання існуючих заходів та усувати лазівки за допомогою додаткових заходів, особливо щодо товарів загального високого пріоритету. Ми повинні посилити нашу здатність виявляти, запобігати та карати за обхід за допомогою посилених заходів належної перевірки.- Ми вітаємо посилення інструменту боротьби з обходом, який був запроваджений у 20-му пакеті, і очікуємо, що ЄС розширить його застосування в майбутньому пакеті», – йдеться у заяві шести європейських країн.

За даними ЗМІ, Європейська комісія планує презентувати новий, 21-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня.

Раніше агенція Bloomberg із посиланням на джерела писала, що ЄС розглядає можливість зберегти стелю цін на російську нафту на рівні 44,10 доларів за барель замість її планового перегляду влітку.



