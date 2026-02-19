The Insider: у 2024 році РФ через посередників отримала підсанкційні товари на 22 млрд доларів

Протягом 2024 року понад 300 російських компаній-посередників імпортували до РФ підсанкційну продукцію на загальну суму 22 мільярди доларів, з яких близько мільярда доларів – постачання підприємствам російського ВПК, йдеться у розслідуванні The Insider.

Серед продукції, що закуповується ними, – обладнання й компоненти для виробництва дронів, мікросхем і датчиків для військової техніки, радіодеталей, акумуляторів виробництва Японії, Тайваню, Південної Кореї, Німеччини, Швейцарії й інших країн.

Головний редактор The Insider Роман Доброхотов назвав публікацію одним із найважливіших розслідувань за останні роки. «Ми знайшли спосіб масово, сотнями виявляти ланцюжки поставок від перетину кордону до конкретного військового заводу. Це кардинально змінює справу, тому що дозволить масово відправляти під санкції одразу всіх відомих постачальників, а не як раніше – по два-три. У таких умовах ВПК буде дуже складно підлаштовуватися, і це може нарешті стати справжньою проблемою для російського військового виробництва», – написав він у соцмережі Х.

Компанії-імпортери, які торгували в 2024 році з російським ВПК, поділяються на чотири групи.

До першої відносяться військові виробництва, які купують санкційні товари безпосередньо, без посередників – це старі військові заводи, що повністю або частково належать державі, серед яких, наприклад, «Об’єднана двигунобудівна корпорація», Уральський оптико-механічний завод, Казанський вертолітний завод. Вони ведуть зовнішньоекономічну діяльність у виняткових випадках.

Другу групу складають промислові гіганти, які виробляють великотоннажну продукцію (сталь, чавун, алюміній, нафтопродукти). ВПК без їхньої продукції існувати не може, а вони без ВПК – цілком, йдеться в розслідуванні. Більшість із них не перебувають під санкціями, незважаючи на регулярні постачання для ВПК.

Третя група – підприємства-суміжники, які виробляють Росії для військових окремі вузли і компоненти, у яких використовуються західні комплектуючі. The Insider називає їх найцікавішою групою імпортерів-приватників, які ведуть бізнес із ВПК Росії: якщо вони потраплять під санкції, їм доведеться шукати посередників для торгівлі із Заходом, що значно ускладнить їхню діяльність.

До четвертої і найчисленнішої групи належать підприємства-перепродавці. Як вказують журналісти, особливо цікаві у сенсі запровадження санкцій ті компанії, чий оборот імпорту приблизно збігається з оборотом із операцій з ВПК. Середні та дрібні за обсягом угод із ВПК перепродавці зараз взагалі не перебувають під західними санкціями, зазначає The Insider.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.