BelPol назвав 120 білоруських компаній, які допомагають РФ у війні проти України

Об'єднання колишніх силовиків BelPol опублікувало список 120 білоруських компаній, які, як стверджується, прямо чи опосередковано сприяють продовженню російської агресії проти України.

Серед таких у списку підприємство «Пеленг», завод «Діапроєктор» (місто Рогачов), завод «Світло» (місто Жлобин), «Лазерні прилади та технології», Мінський завод колісних тракторів, «Інтеграл», «Термопласт», МАЗ, Мінський підшипниковий завод, оптичний завод «Сфера», «Бєлшина» «Бєлінвестбанк», виправні колонії №2 (Бобруйськ) та №9 (Гірки), Білоруська залізниця та інші.

За даними об’єднання, ці компанії виробляють, зокрема, мікросхеми для озброєння, бойової техніки, ракет та боєприпасів, а також лінзи, приціли та вузли до прицілів, лазерні канали наведення прицілу, деталі для автомобільної техніки військового призначення, компоненти для реактивних снарядів.

У BelPol зазначають, що до переліку також увійшли організації, які беруть участь у схемах обходу санкцій – вони забезпечують постачання компонентів, логістику та фінансове супроводження для підприємств, що випускають озброєння. Банки були включені до списку, оскільки через них проводяться розрахунки за закупівлю деталей і технологій, а також фінансується створення та розширення виробництва військової продукції, йдеться у повідомленні об'єднання. Наприклад, ДП «Спецзв’язок», як стверджується, здійснює «перевезення готівки при торгівлі зброєю».

Голова ініціативи Володимир Жигар зазначає, що за цими 120 компаніями «збирання доказів завершено, а участь у виконанні оборонного замовлення на користь армії держави-агресора доведена не «в цілому», не «за відчуттями», а на впевнені 101%».



