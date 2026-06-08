Україна та ЄС зможуть відкрити перший кластер переговорів вже за тиждень – єврокомісарка Кос

Перший кластер переговорів про євроінтеграцію України можуть відкрити вже 15 червня – про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час заходу у Києві «Україна на шляху до вступу: як втілити наступне розширення ЄС», передає кореспондент Радіо Свобода.

За її словами, після відкриття першого кластера на наступному тижні наступні п’ять можуть бути запущені в середині липня.

«За допомогою так званого випереджального підходу, з технічної точки зору, ми готові. Зараз тривають фінальні консультації з країнами-членами ЄС. Я сподіваюся, що на міжурядовій конференції 15 червня ми зможемо відкрити перший кластер і згодом, у липні – інші кластери», – розповіла Кос.

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Вона зазначила також, що Єврокомісія бере до уваги, в яких умовах зараз Україна виконує свої зобовʼязання. Війна, додала єврокомісарка, багато в чому цьому перешкоджає.

За словами Кос, зараз держави-члени ЄС обговорюють варіант, згідно з яким Україна може отримувати переваги, подібні до країн-членів, ще до повноцінного приєднання до блоку.

У травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із пропозицією щодо можливого «асоційованого членства» України в Європейському Союзі без повного права голосу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ідею Мерца, зауважив, що присутність України в ЄС «має бути повноцінною».

З червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Переговори про вступ до Євросоюзу поділені на шість тематичних кластерів, які об’єднують 35 переговорних глав законодавства ЄС. Для формального відкриття або закриття кожного кластера необхідна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.