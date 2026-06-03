Посли ЄС розпочали процес відкриття для України та Молдови першого переговорного кластера

Комітет постійних представників (Coreper) сьогодні розпочав процес офіційного відкриття для України та Молдови кластера №1 «Основи».

«Головування Кіпру, керуючись підходом, що ґрунтується на заслугах, забезпечує розширення, яке є стратегічним пріоритетом і однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу. Цей позитивний розвиток посилає сильний сигнал єдності та рішучості», – заявив речник головування Кіпру в ЄС.

Очікується, що спільна позиція ЄС щодо першого кластера буде офіційно схвалена наступного тижня. За словами речника, інтенсивна робота на рівні робочих груп розпочнеться від завтра.

Планується провести дві окремі міжурядові конференції 15 червня для України та Молдови в Люксембурзі після завершення Радою необхідних обговорень – це буде наступним вирішальним кроком у просуванні їхніх переговорів про вступ, додали у головуванні Кіпру в ЄС.

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Минулого місяця Молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах повідомила, що після двох років очікування Україна й Молдова «дуже ймовірно» відкриють між 16 та 19 червня щонайменше перший із шести кластерів переговорів про вступ до ЄС – той, що стосується основних прав, правосуддя та державного управління.

Початок переговорів має бути схвалений державами-членами ЄС на засіданні Ради з загальних питань, а згодом підтверджений на саміті європейських лідерів 18–19 червня, у якому вперше має взяти участь новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

З точки зору ЄС головне питання щодо початку переговорів про вступ із Молдовою й Україною полягає в тому, чи буде відкрито один кластер, кілька чи навіть усі шість переговорних кластерів у червні, повідомили дипломатичні джерела Радіо Свобода.

Тим часом, у травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із пропозицією щодо можливого «асоційованого членства» України в Європейському Союзі без повного права голосу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ідею Мерца, зауважив, що присутність України в ЄС «має бути повноцінною».

З червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Переговори про вступ до Євросоюзу поділені на шість тематичних кластерів, які об’єднують 35 переговорних глав законодавства ЄС. Для формального відкриття або закриття кожного кластера необхідна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.