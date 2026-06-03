Україна і ЄС можуть відкрити два переговорні кластери в червні – документ

Технічні консультації між Україною й Угорщиною щодо прав угорської нацменшини в Україні просуваються й можуть завершитися відкриттям не одного переговорного кластера «Основи» в червні, як планувалося, а двох. Про це йдеться у внутрішньому документі Ради ЄС, що потрапив у розпорядження Радіо Свобода.

У ньому підтверджені плани офіційно відкрити переговори про вступ 15 червня в Люксембурзі. Водночас головування Кіпру попереджає, що вони не є остаточними.

«Головування (Кіпру в Раді ЄС – ред.) знову підтвердило свою мету провести міжурядові конференції до червневої Ради із загальних питань і, найімовірніше, 15 червня після засідання Ради із закордонних справ, водночас наголошуючи, що процес потребуватиме значної гнучкості й може передбачати коригування в останню мить», – ідеться в записці.

Минулого місяця Молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах повідомила, що після двох років очікування Україна й Молдова «дуже ймовірно» відкриють між 16 та 19 червня щонайменше перший із шести кластерів переговорів про вступ до ЄС – той, що стосується основних прав, правосуддя та державного управління.

Початок переговорів має бути схвалений державами-членами ЄС на засіданні Ради з загальних питань, а згодом підтверджений на саміті європейських лідерів 18–19 червня, у якому вперше має взяти участь новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Угорщина виступала проти переговорів із Україною за правління колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана, опосередковано блокуючи також прогрес Молдови, але Мадяр дав зрозуміти, що прагне зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, ймовірно, на початку червня, для нового старту двосторонніх відносин.

З точки зору ЄС головне питання щодо початку переговорів про вступ із Молдовою й Україною полягає в тому, чи буде відкрито один кластер, кілька чи навіть усі шість переговорних кластерів у червні, повідомили дипломатичні джерела Радіо Свобода.

Тим часом, у травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із пропозицією щодо можливого «асоційованого членства» України в Європейському Союзі без повного права голосу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ідею Мерца, зауважив, що присутність України в ЄС «має бути повноцінною».