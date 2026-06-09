За гроші від продажу Абрамовичем «Челсі» можна посилити українську ППО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорював із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером питання використання грошей, отриманих після продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі» з Лондона. На думку українського лідера, на ці гроші можна було б посилити українську протиповітряну оборону.

«Прем’єр-міністр (Кір Стармер) сказав мені, що він докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди обговорюють це. Це складний момент», – сказав Зеленський газеті Guardian.

Роман Абрамович офіційно продав футбольний клуб «Челсі» 30 травня 2022 року. Угода завершила його 19-річне володіння лондонським клубом. Процес продажу розпочався на початку березня 2022 року, після чого уряд Великої Британії наклав на олігарха жорсткі санкції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Сума угоди з новими власниками становила 4,25 мільярда фунтів стерлінгів, і чистий виторг від продажу у розмірі 2,5 мільярда було переказано на заморожений банківський рахунок у Великій Британії. Ці кошти призначалися для передачі у благодійний фонд допомоги жертвам війни Росії проти України. Уряд Великої Британії та юридична команда Абрамовича тривалий час перебувають у судових та ліцензійних суперечках щодо умов переказу цієї суми.