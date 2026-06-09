Азербайджан повідомив про ще двох загиблих внаслідок атаки ЗСУ на судно в Азовському морі

В Азовському морі виявили тіла ще двох громадян Азербайджану, які загинули внаслідок української атаки по торгових судах, повідомляє азербайджанське Міністерство закордонних справ 9 червня.

За даними відомства, під час пошуково-рятувальних заходів виявили тіла 57-річного Гісмета Алієва та 45-річного Фуада Оруджева.

Спочатку було відомо, що внаслідок атаки загинули п’ятеро громадян Азербайджану, потім Баку уточнив, що загинули четверо людей.

МЗС повідомило, що 19 членів екіпажів двох суден прибудуть до Азербайджану 9 червня, тіла чотирьох загиблих доставлять на батьківщину найближчими днями.





Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили 5 червня про ураження п’яти пов’язаних із Росією суден протягом ночі. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді заявив про атаку на чотири суховантажні машини і танкер. За даними азербайджанської влади, під удар потрапили в тому числі суховантажні судна Natra і Circon, на борту яких загалом перебувало 25 громадян Азербайджану.

У Баку зазначили, що ушкоджені судна не належать Азербайджану. За даними Marine Traffic, Natra під прапором Белізу йшло з турецького порту Бартин у російський Ростов-на-Дону, а Circon під прапором Палау – із Самсуна до порту «Кавказ».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».