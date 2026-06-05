СБС заявили про ураження 5 вантажних суден РФ, у МЗС Азербайджану кажуть про загибель своїх громадян

Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили 5 червня про ураження п’яти пов’язаних із Росією суден протягом ночі.

«Оператори 1-го окремого центру завдали уражень п’ятьом вантажним суднам противника, які використовувалися для забезпечення окупаційних військ. Серед уражених цілей: вантажне судно в районі Бердянська, Запорізька область; два вантажні судна в районі Ялти, Донецька область; два вантажні судна в районі Маріуполя, Донецька область», – йдеться в повідомленні.

У СБС зазначили, що вантажні судна, які заходять до окупованих портів, відіграють важливу роль у логістичному забезпеченні російських військ і є «законною ціллю для ураження». «Саме ними здійснюється доставка боєприпасів, військової техніки, пально-мастильних матеріалів та іншого майна для окупаційної армії. Крім того, окупаційна влада системно використовує порти тимчасово окупованих територій для незаконного вивезення українського зерна та інших ресурсів», – зазначили в СБС.

Перед цим Міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило, що п’ять громадян цієї країни загинули, ще троє – зазнали поранення внаслідок атаки безпілотників на судна в Азовському морі. За даними відомства, під удар потрапили суховантажні судна Natra і Circon, на борту яких загалом перебували 25 громадян Азербайджану.

У Баку зазначили, що ушкоджені суди не належать Азербайджану. За даними Marine Traffic, Natra під прапором Белізу йшло з турецького порту Бартин у російський Ростов-на-Дону, а Circon під прапором Палау – із Самсуна до порту «Кавказ».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».