Агресія Росії становить загрозу для всього регіону – МЗС України про вибух морського дрона у Румунії

Міністерство закордонних справ України заявило, що вибух морського дрона у порту Констанци в Румунії показує, що агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону.

«Цей інцидент ще раз показує, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовою для пом'якшення її наслідків для сусідніх країн», – написав у соцмережі Х речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, ВМС України своєчасно повідомили румунську сторону про військовий безпілотник, який втратив керування через російське глушіння.

У МЗС заявили, що відповідні органи обох держав з того часу тісно контактують, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку в цьому районі.

У порту румунського міста Констанца вранці 5 червня вибухнув морський дрон. За даними Міноборони Румунії, інцидент стався близько 10:30 за місцевим часом на 78-му причалі недалеко від будівлі Румунської агенції з порятунку на морі.

Голова Департаменту з надзвичайних ситуацій Раєд Арафат розповів виданню Digi 24, що близько 06:00 представники агентства з порятунку повідомили про морський безпілотник у порту. Територію оточили. Коли стало ясно, що дрон може вибухнути, людей евакуювали.

У Міноборони Румунії зазначають, що дрон відноситься до типу безпілотних апаратів, які використовуються у війні Росії з Україною. У заяві, однак, не вказувалося, якій державі міг належати безпілотник, що вибухнув. Розпочате розслідування.

Згодом Військово-морські сили ЗСУ заявили, що під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. У ВМС заявили, що було надано необхідну інформацію військовим Румунії задля запобігання втрат серед цивільного населення.

Вибух у порту румунського міста Констанца стався через тиждень після того, як російський безпілотник врізався в житловий будинок у південно-східному румунському місті Галац, поблизу кордону з Україною, в результаті чого двоє людей були поранені.

У травні морський безпілотний апарат виявили неподалік берегів Лефкади у Греції. Експертиза, проведена Генштабом національної оборони Греції, підтвердила, що дрон належить Україні й використовувався для операцій проти суден, пов’язаних із російським «тіньовим флотом». На початку червня Афіни у зв’язку із цим інцидентом офіційно висловили протест Києву.