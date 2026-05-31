Дан: у будинок у Румунії поцілив російський «Герань-2», виключно Росія несе за це відповідальність

Безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, був російським дроном типу «Герань-2». Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан із посиланням на результати технічного звіту.

За його словами, на знайдених фрагментах було ідентифіковано напис кирилицею «Герань-2», а проаналізовані електронні компоненти, навігаційні системи, модулі керування, двигун та структурні елементи демонструють подібність аж до ідентичності з іншими безпілотниками «Герань-2», раніше знайденими на території Румунії та точно ідентифікованими як виготовлені в РФ.

«На основі всіх цих елементів розслідування однозначно робить висновок, що фрагменти, знайдені в Галаці, походять від безпілотника «Герань-2» російського походження», – написав він у соцмережі Х.

Нікушор Дан наголосив, що той факт, що такий пристрій влучив у багатоквартирний будинок у Румунії, спричинивши поранення та матеріальну шкоду, має особливу серйозність, і виключно Росія несе відповідальність за це.

За його словами, Бухарест продовжуватиме діяти разом зі своїми партнерами для зміцнення безпеки на східному кордоні альянсу, Румунія не ігноруватиме та не применшуватиме жодного інциденту, який ставить під загрозу життя її громадян, нацбезпеку чи суверенітет.

Читайте також: Рютте після удару дрона РФ у Румунії: «поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас»

Удосвіта 29 травня Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

Президент Румунії Нікушор Дан поклав відповідальність за цей випадок на Росію й заявив про закриття російського генерального консульства в Констанці.

Президент РФ Володимир Путін згодом заявив російським медіа, що дрон нібито міг бути українським. Як передає державне агетство ТАСС із його слів, Моска нібито готова здійснити «об’єктивне розслідування», якщо їй передадуть уламки дрона.



