Крим Реалії
Дан: у будинок у Румунії поцілив російський «Герань-2», виключно Росія несе за це відповідальність

Румунські правоохоронці працюють на місці вибуху в житловому будинку після влучання дрона в Галаці, Румунія, 29 травня 2026 року
Безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, був російським дроном типу «Герань-2». Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан із посиланням на результати технічного звіту.

За його словами, на знайдених фрагментах було ідентифіковано напис кирилицею «Герань-2», а проаналізовані електронні компоненти, навігаційні системи, модулі керування, двигун та структурні елементи демонструють подібність аж до ідентичності з іншими безпілотниками «Герань-2», раніше знайденими на території Румунії та точно ідентифікованими як виготовлені в РФ.

«На основі всіх цих елементів розслідування однозначно робить висновок, що фрагменти, знайдені в Галаці, походять від безпілотника «Герань-2» російського походження», – написав він у соцмережі Х.

Нікушор Дан наголосив, що той факт, що такий пристрій влучив у багатоквартирний будинок у Румунії, спричинивши поранення та матеріальну шкоду, має особливу серйозність, і виключно Росія несе відповідальність за це.

За його словами, Бухарест продовжуватиме діяти разом зі своїми партнерами для зміцнення безпеки на східному кордоні альянсу, Румунія не ігноруватиме та не применшуватиме жодного інциденту, який ставить під загрозу життя її громадян, нацбезпеку чи суверенітет.

Удосвіта 29 травня Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

Президент Румунії Нікушор Дан поклав відповідальність за цей випадок на Росію й заявив про закриття російського генерального консульства в Констанці.

Президент РФ Володимир Путін згодом заявив російським медіа, що дрон нібито міг бути українським. Як передає державне агетство ТАСС із його слів, Моска нібито готова здійснити «об’єктивне розслідування», якщо їй передадуть уламки дрона.

Пожежа у багатоповерховому будинку, в який влучив російський дрон. Галац, Румунія. 29 травня 2026 року
Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. 29 травня 2026 року дрон вперше влетів у будинок
Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. 29 травня 2026 року дрон вперше влетів у будинок
Реагуючи на цей інцидент генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс готовий захищати «кожен дюйм» своєї території
«Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, відстежуваний радарами в південній частині муніципалітету Галац, і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа», – йдеться в повідомленні Міністерство оборони Румунії
Румунський правоохоронець працює на місці вибуху російського дрона в житловому будинку у місті Галац, 29 травня 2026 року
Багатоповерховий будинок у місті Галац в Румунії, у який врізався російський дрон
Екстрені служби повідомили, що двом людям знадобилася медична допомога. Пожежу загасили. 70 людей евакуйовували
Відстань від місця падіння російського безпілотника в Румунії до кордону з Україною 11,51 км.

Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів
Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів
Пожежники біля будинку в Галаці. Румунія, 29 травня 2026 року.
Міноборони Румунії заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники
Міноборони Румунії заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники
Пошкоджений багатоквартирний будинок після влучання дрона поблизу кордону з Україною в Галаці, Румунія, 29 травня 2026 року<br><br>
На місці вибуху після влучання російського дрона. Галац, Румунія, 29 травня 2026 року.
Україна п'ятий рік стримує повномасштабну агресію Росії. ООН повідомляє, що станом на травень 2026 року верифікувала 15 тисяч 850 смертей цивільних унаслідок дій російської армії. В Європі занепокоєні, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС
Україна п'ятий рік стримує повномасштабну агресію Росії. ООН повідомляє, що станом на травень 2026 року верифікувала 15 тисяч 850 смертей цивільних унаслідок дій російської армії. В Європі занепокоєні, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС
