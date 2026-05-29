Рютте після удару дрона РФ у Румунії: «поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас»

НАТО готове захищати «кожен дюйм» своєї території, заявив голова альянсу Марк Рютте 29 травня після того, як російський безпілотник врізався в житловий будинок у Румунії під час нічного нападу Росії на Україну.

«Безвідповідальна поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас, – написав Рютте в соцмережі X після розмови з президентом Румунії Нікушором Даном. – Минула ніч вкотре показала, що наслідки їхньої незаконної війни агресії не обмежуються кордоном».

Генсекретар НАТО наголосив, що війна Росії проти України має закінчитися, «як і нехтування Росією безпекою цивільного населення».

«Зі свого боку, ми продовжуватимемо посилювати наше стримування й оборону вдома і підтримувати Україну, яка захищається від агресії Росії», – додав він.

Нікушор Дан, зі свого боку, рішуче засудив дії Росії. Він зазначив, що скликав засідання Вищої ради національної оборони для обговорення наслідків «найсерйознішого інциденту, який стався на румунській території з початку війни РФ проти України». Румунія планує вжити «пропорційних заходів» щодо Російської Федерації.

Поки що незрозуміло, чи закликатиме Бухарест до екстрених консультацій відповідно до статті 4 статуту НАТО.

Консультації за статтею 4 – положення договору НАТО, яке дозволяє будь-якій країні-члену офіційно запитувати екстрені консультації з союзниками, коли її територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою, – проводилися тричі з моменту початку Росією повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року.

Стаття 4 – це суто механізм консультацій. Застосування цієї статті не гарантує військової відповіді чи активації статті 5, що ставалося лише один раз за 77-річну історію альянсу після терактів 11 вересня у Сполучених Штатах.

Румунія, член НАТО і ЄС, яка має 650-кілометровий кордон з Україною, зафіксувала 28 вторгнень російських безпілотників у свій повітряний простір з моменту початку атак Москви на українські порти вздовж річки Дунай під час війни Росії проти України.

Удосвіта Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

МЗС Румунії назвало цей інцидент «серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації». Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою повідомила, що до МЗС країни викликали російського посла.

У НАТО засудили «безвідповідальність Росії», додавши, що генсекретар альянсу Марк Рютте підтримує зв’язок з румунською владою.

Представники РФ інцидент поки що не коментували.

Інцидент стався на тлі загострення ситуації з безпекою в Європі і занепокоєння, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС.

Представники країн ЄС, а також Україна і Молдова засудили дії Росії.