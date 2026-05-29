Посол США в НАТО після удару дрона РФ у Румунії: «захищатимемо кожен дюйм» території альянсу

Посол США в НАТО Метью Вітакер засудив удар російського безпілотника по житловому будинку в румунському місті Галац поблизу кордону з Україною і висловив солідарність із Румунією.

«Ми солідарні з нашою союзницею по НАТО Румунією і засуджуємо це безвідповідальне вторгнення на її територію. Наші думки з постраждалими в Галаці. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО», – заявив Вітакер.

Удосвіта Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

МЗС Румунії назвало цей інцидент «серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації». Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою повідомила, що до МЗС країни викликали російського посла, а президент Румунії скликав засідання Вищої ради національної оборони через інцидент.

У НАТО засудили «безвідповідальність Росії», додавши, що генсекретар альянсу Марк Рютте підтримує зв’язок з румунською владою.

Представники РФ інцидент поки що не коментували.

Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів. Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. Проте 29 травня дрон вперше влетів у будинок в Румунії і спричинив поранення людей.

Інцидент стався на тлі загострення ситуації з безпекою в Європі і занепокоєння, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС.

Представники країн ЄС, а також Україна і Молдова засудили дії Росії.