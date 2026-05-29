Випробування для НАТО і «реальна загроза для Європи» – посадовці ЄС про влучання дрона в Румунії

Російська агресивна війна перетнула ще одну межу – так на удар російського дрона по багатоповерхівці в Румунії відреагувала очільниця Єврокомісії. Принагідно Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х повідомила про підготовку 21-го пакету санкцій проти Росії.

«Вторгнення російського безпілотника уразило густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів. На території ЄС. Ми повністю солідарні з Румунією і її народом. Продовжимо зміцнювати нашу безпеку і стримування, особливо на нашому східному кордоні. Й продовжуватимемо посилювати тиск на Росію», – написала фон дер Ляєн у соцмережах.

Солідарність із Румунією висловили також сусідні з нею країни. Примітно, що напад засудила нова влада Угорщини. Очільниця угорського МЗС Аніта Орбан написала в Х, що атака безпілотника лише підкреслює важливість єдності, сили й стримування Європи і НАТО.

«Угорщина рішуче засуджує будь-який напад, який ставить під загрозу цивільне населення та порушує територію та повітряний простір суверенної держави-члена ЄС та НАТО… Бажаємо пораненим швидкого одужання та підтримуємо повне розслідування інциденту», – зазначила Орбан.

Президентка іншої держави, що межує з Румунією, – Молдови – назвала ситуацію «серйозною», і закликала зупинити російську загрозу.

«Рішуче засуджую російські безпілотники, які атакують румунів у їхніх будинках. Це серйозна ситуація. Республіка Молдова повністю солідарна з Румунією… Росія становить небезпеку для всіх і має бути зупинена», – написала в Х Мая Санду.

Очільник Міноборони Італії назвав інцидент «небезпечною ескалацією, яку не можна толерувати».

«Перед обличчям цих загроз єдність НАТО залишається непохитною: безпека одного з членів Альянсу і Європейського Союзу – це безпека всіх нас», – заявив Гвідо Крозетто.

Топдипломат Литви назвав перший удар російського дрона по житловому будинку на території НАТО, вважає, що Росія «продовжує випробовувати кордони НАТО».

«Путін не зупиниться, поки його не зупинять… Росія продовжує наражати на небезпеку мирних жителів і випробовувати межі Альянсу… Ми повинні негайно зміцнювати й посилювати східний фланг НАТО. Ми повинні збільшити підтримку України й посилити тиск на Росію», – написав в Х Кястутіс Будріс.

Україна підтримує Румунію й готова тісно з нею співпрацювати для посилення захисту від безпілотникових загроз. Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Топдипломат наголосив і на важливості підтримки України задля відновлення миру в регіоні.

«Нещодавнє вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца вкотре довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи. Посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора, зокрема через жорсткіші санкції, залишаються критично важливими», – наголосив Сибіга.

Очільник МЗС України також назвав стратегічним завданням посилення ППО України – «щоб захистити не лише нашу країну, а й зменшити ризики для наших сусідів».

Удосвіта Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

МЗС Румунії назвало цей інцидент «серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації». Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою повідомила, що до МЗС країни викликали російського посла, а президент Румунії скликав засідання Вищої ради національної оборони через інцидент.

У НАТО засудили «безвідповідальність Росії», додавши, що генсекретар альянсу Марк Рютте підтримує зв’язок з румунською владою.

Представники РФ інцидент поки що не коментували.

Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів. Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. Проте 29 травня дрон вперше влетів у будинок в Румунії і спричинив поранення людей.

Інцидент стався на тлі загострення ситуації з безпекою в Європі і занепокоєння, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС.