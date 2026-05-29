«Серйозна ескалація з боку Росії». Румунія повідомила НАТО про удар дрона в Галаці – МЗС

Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що удар російського безпілотника по багатоповерхівці в румунському місті Галаці поблизу кордону з Україною під час нічної атаки РФ 29 травня є «серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації».

У МЗС кажуть, що повідомили союзникам і генеральному секретареві НАТО про обставини інциденту і попросили про прискорення передачі Румунії можливостей для боротьби з безпілотниками.

«Румунія вживе необхідних дипломатичних заходів для реагування на це серйозне порушення міжнародного права і свого повітряного простору. Росія продовжує бути державою-агресором, яка веде незаконну війну з серйозними наслідками для регіональної безпеки… Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні й безвідповідальні дії», – йдеться в заяві.

У МЗС додали, що Румунія «діятиме з максимальною твердістю», щоб посилити міжнародний тиск на Росію для запровадження негайного і всеохопного припинення вогню.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

«У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки безпілотників на цивільні й інфраструктурні об’єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, відстежуваний радарами в південній частині муніципалітету Галац, і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Екстрені служби повідомили, що двом людям знадобилася медична допомога, і що пожежу загасили. 70 людей евакуйовували.

Міністерство оборони Румунії також заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники.

Представники РФ інцидент поки що не коментували.

Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів. Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. Проте 29 травня дрон вперше влетів у будинок в Румунії і спричинив поранення людей.

Інцидент стався на тлі загострення ситуації з безпекою в Європі і занепокоєння, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС.