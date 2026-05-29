Каллас поклала на Росію «повну відповідальність» за влучання дрона в будинок у Румунії

Про це це йдеться в заяві високої представниці ЄС із питань закордонних справ Каї Каллас, яку опублікувала пресслужба ЄС

Європейський Союз засуджує інцидент із російським безпілотником, який влучив у житловий будинок у Румунії – про це йдеться в заяві високої представниці ЄС із питань закордонних справ Каї Каллас, яку опублікувала пресслужба ЄС 29 травня.

За словами Каллас, Євросоюз висловлює повну солідарність із Румунією і постраждалими внаслідок інциденту.

«Цей безрозсудний вчинок є прямим наслідком війни Росії проти України. Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалаційної поведінки та продовження військових дій, які загрожують безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру», – йдеться в заяві дипломатки.

Евакуювали 70 людей, є поранені: російський дрон влетів у будинок в Румунії

Пожежа у багатоповерховому будинку, в який влучив російський дрон. Галац, Румунія. 29 травня 2026 року
Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. 29 травня 2026 року дрон вперше влетів у будинок
Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. 29 травня 2026 року дрон вперше влетів у будинок
Реагуючи на цей інцидент генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс готовий захищати «кожен дюйм» своєї території
«Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, відстежуваний радарами в південній частині муніципалітету Галац, і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа», – йдеться в повідомленні Міністерство оборони Румунії
Румунський правоохоронець працює на місці вибуху російського дрона в житловому будинку у місті Галац, 29 травня 2026 року
Багатоповерховий будинок у місті Галац в Румунії, у який врізався російський дрон
Екстрені служби повідомили, що двом людям знадобилася медична допомога. Пожежу загасили. 70 людей евакуйовували
Відстань від місця падіння російського безпілотника в Румунії до кордону з Україною 11,51 км.<br><br>Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів
Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів
Пожежники біля будинку в Галаці. Румунія, 29 травня 2026 року.
Міноборони Румунії заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники
Міноборони Румунії заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники
Пошкоджений багатоквартирний будинок після влучання дрона поблизу кордону з Україною в Галаці, Румунія, 29 травня 2026 року
На місці вибуху після влучання російського дрона. Галац, Румунія, 29 травня 2026 року.
Україна п'ятий рік стримує повномасштабну агресію Росії. ООН повідомляє, що станом на травень 2026 року верифікувала 15 тисяч 850 смертей цивільних унаслідок дій російської армії. В Європі занепокоєні, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС
Україна п'ятий рік стримує повномасштабну агресію Росії. ООН повідомляє, що станом на травень 2026 року верифікувала 15 тисяч 850 смертей цивільних унаслідок дій російської армії. В Європі занепокоєні, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС
Вона підтвердила відданість Євросоюзу безпеці Румунії та всіх членів блоку і його готовність прискорити зусилля з посилення захисту від подібних загроз, зокрема, через програму Eastern Flank Watch («Варта східного флангу») та інші ініціативи щодо зміцнення європейської оборонної готовності.

За словами Каллас, Євросоюз продовжуватиме розвивати свої ініціативи, спрямовані на зміцнення оборони наземних, повітряних та морських кордонів ЄС, зокрема, на Східному фланзі, щоб забезпечити комплексний підхід до вирішення проблем.

Посадовиця зазначила, що постійне порушення Росією європейського повітряного простору лише посилює рішучість блоку підтримувати Україну в обороні від російської агресії та прагненні до всеохопного, справедливого та тривалого миру:

«У зв’язку з цим ми ще більше збільшимо ціну для Москви та підірвемо її військову машину, посилюючи санкції. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами для тиску на Росію, щоб вона припинила цю війну».

Удосвіта 29 травня Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

Президент Румунії Нікушор Дан поклав відповідальність за цей випадок на Росію й заявив про закриття російського генерального консульства в Констанці.

Президент РФ Володимир Путін згодом заявив російським медіа, що дрон нібито міг бути українським. Як передає державне агетство ТАСС із його слів, Моска нібито готова здійснити «об’єктивне розслідування», якщо їй передадуть уламки дрона.

