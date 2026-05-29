Каллас поклала на Росію «повну відповідальність» за влучання дрона в будинок у Румунії

Європейський Союз засуджує інцидент із російським безпілотником, який влучив у житловий будинок у Румунії – про це йдеться в заяві високої представниці ЄС із питань закордонних справ Каї Каллас, яку опублікувала пресслужба ЄС 29 травня.

За словами Каллас, Євросоюз висловлює повну солідарність із Румунією і постраждалими внаслідок інциденту.

«Цей безрозсудний вчинок є прямим наслідком війни Росії проти України. Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалаційної поведінки та продовження військових дій, які загрожують безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру», – йдеться в заяві дипломатки.





Вона підтвердила відданість Євросоюзу безпеці Румунії та всіх членів блоку і його готовність прискорити зусилля з посилення захисту від подібних загроз, зокрема, через програму Eastern Flank Watch («Варта східного флангу») та інші ініціативи щодо зміцнення європейської оборонної готовності.

За словами Каллас, Євросоюз продовжуватиме розвивати свої ініціативи, спрямовані на зміцнення оборони наземних, повітряних та морських кордонів ЄС, зокрема, на Східному фланзі, щоб забезпечити комплексний підхід до вирішення проблем.

Посадовиця зазначила, що постійне порушення Росією європейського повітряного простору лише посилює рішучість блоку підтримувати Україну в обороні від російської агресії та прагненні до всеохопного, справедливого та тривалого миру:

«У зв’язку з цим ми ще більше збільшимо ціну для Москви та підірвемо її військову машину, посилюючи санкції. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами для тиску на Росію, щоб вона припинила цю війну».

Удосвіта 29 травня Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

Президент Румунії Нікушор Дан поклав відповідальність за цей випадок на Росію й заявив про закриття російського генерального консульства в Констанці.

Президент РФ Володимир Путін згодом заявив російським медіа, що дрон нібито міг бути українським. Як передає державне агетство ТАСС із його слів, Моска нібито готова здійснити «об’єктивне розслідування», якщо їй передадуть уламки дрона.