Президент Румунії повідомив про закриття консульства РФ у Констанці після влучання дрона в будинок

Румунія закриває російське консульство в Констанці в зв’язку з інцидентом із російським дроном, який влучив у будинок на території країни, заявив президент країни Нікушор Дан 29 травня.

Він поклав всю відповідальність за цей інцидент на Росію – «країну, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України».

«У зв’язку з цією ситуацією Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголосили персоною нон-ґрата, а Генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрито», – повідомив голова румунської держави.

Він також звинуватив у безвідповідальності окремих румунських політиків, які, за його словами, намагаються «виправдати Росію».

Дан подякував партнерам Румунії по Європейському Союзу та НАТО за вияв солідарності:

«Це доводить, що існує євроатлантична солідарність та єдність».

Російське МЗС наразі не коментувало заяву президента Румунії.

Генсекретар НАТО Марк Рютте, коментуючи інцидент, заявив, що «безвідповідальна поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас».





Румунія, член НАТО і ЄС, яка має 650-кілометровий кордон з Україною, зафіксувала 28 вторгнень російських безпілотників у свій повітряний простір з моменту початку атак Москви на українські порти вздовж річки Дунай під час війни Росії проти України.

Удосвіта Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.