Президент Румунії повідомив про закриття консульства РФ у Констанці після влучання дрона в будинок

Румунія закриває російське консульство в Констанці в зв’язку з інцидентом із російським дроном, який влучив у будинок на території країни, заявив президент країни Нікушор Дан 29 травня.
Він поклав всю відповідальність за цей інцидент на Росію – «країну, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України».
«У зв’язку з цією ситуацією Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголосили персоною нон-ґрата, а Генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрито», – повідомив голова румунської держави.
Він також звинуватив у безвідповідальності окремих румунських політиків, які, за його словами, намагаються «виправдати Росію».
Дан подякував партнерам Румунії по Європейському Союзу та НАТО за вияв солідарності:
«Це доводить, що існує євроатлантична солідарність та єдність».
Російське МЗС наразі не коментувало заяву президента Румунії.
Генсекретар НАТО Марк Рютте, коментуючи інцидент,
заявив, що «безвідповідальна поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас».
Румунія, член НАТО і ЄС, яка має 650-кілометровий кордон з Україною, зафіксувала 28 вторгнень російських безпілотників у свій повітряний простір з моменту початку атак Москви на українські порти вздовж річки Дунай під час війни Росії проти України.
Удосвіта Міністерство оборони Румунії
повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.
Пожежа у багатоповерховому будинку, в який влучив російський дрон. Галац, Румунія. 29 травня 2026 року
Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. 29 травня 2026 року дрон вперше влетів у будинок
Реагуючи на цей інцидент генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс готовий захищати «кожен дюйм» своєї території
«Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, відстежуваний радарами в південній частині муніципалітету Галац, і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа», – йдеться в повідомленні Міністерство оборони Румунії
Румунський правоохоронець працює на місці вибуху російського дрона в житловому будинку у місті Галац, 29 травня 2026 року
Багатоповерховий будинок у місті Галац в Румунії, у який врізався російський дрон
Екстрені служби повідомили, що двом людям знадобилася медична допомога. Пожежу загасили. 70 людей евакуйовували
Відстань від місця падіння російського безпілотника в Румунії до кордону з Україною 11,51 км.
Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів
Пожежники біля будинку в Галаці. Румунія, 29 травня 2026 року.
Міноборони Румунії заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники
Пошкоджений багатоквартирний будинок після влучання дрона поблизу кордону з Україною в Галаці, Румунія, 29 травня 2026 року
На місці вибуху після влучання російського дрона. Галац, Румунія, 29 травня 2026 року.
Україна п'ятий рік стримує повномасштабну агресію Росії. ООН повідомляє, що станом на травень 2026 року верифікувала 15 тисяч 850 смертей цивільних унаслідок дій російської армії. В Європі занепокоєні, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС
