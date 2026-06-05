У порту Констанци в Румунії вибухнув морський дрон

У порту румунського міста Констанца вранці 5 червня вибухнув морський дрон. Про це спочатку повідомили місцеві ЗМІ, пізніше Міноборони Румунії підтвердило інформацію.

За даними відомства, інцидент стався близько 10:30 за місцевим часом на 78-му причалі недалеко від будівлі Румунської агенції з порятунку на морі.

Голова Департаменту з надзвичайних ситуацій Раєд Арафат розповів виданню Digi 24, що близько 06:00 представники агентства з порятунку повідомили про морський безпілотник у порту. Територію оточили. Коли стало ясно, що дрон може вибухнути, людей евакуювали.

У Міноборони Румунії зазначають, що дрон відноситься до типу безпілотних апаратів, які використовуються у війні Росії з Україною, і такі безпілотники не перебувають на озброєнні румунської армії. У заяві, однак, не вказується, якій державі міг належати безпілотник, що вибухнув. Розпочате розслідування.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Арафат зазначив, що влада активувала «червоний» план реагування, і всі служби перебувають у стані підвищеної готовності.

Вибух стався через тиждень після того, як російський безпілотник врізався в житловий будинок у південно-східному румунському місті Галац, поблизу кордону з Україною, в результаті чого двоє людей були поранені.

У травні морський безпілотний апарат виявили неподалік берегів Лефкади у Греції. Експертиза, проведена Генштабом національної оборони Греції, підтвердила, що дрон належить Україні й використовувався для операцій проти суден, пов’язаних із російським «тіньовим флотом». На початку червня Афіни у зв’язку із цим інцидентом офіційно висловили протест Києву.