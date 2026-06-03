Україна направить експертів із протидії дронам у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Україна направить своїх інструкторів із питання протидії безпілотникам у Латвію, Литву, Естонію і Румунію, повідомив 3 червня президент України Володимир Зеленський.

«Ми підготуємо експертів, і є дати, коли наші експерти туди приїжджають, діляться досвідом, так само, як ми діяли на Близькому Сході, допомогти запобігати викликам майбутнім, якщо вони будуть, через дрони, які були зафіксовані на територій відповідних країн», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві.

За словами Зеленського, українські експерти будуть допомагати з «перехоплювачами і знаннями», що стосуються протидії дронам.

29 травня Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

МЗС Румунії назвало цей інцидент «серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації». Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою повідомила, що до МЗС країни викликали російського посла, а президент Румунії скликав засідання Вищої ради національної оборони через інцидент.

У НАТО засудили «безвідповідальність Росії», додавши, що генсекретар альянсу Марк Рютте підтримує зв’язок з румунською владою.

Інцидент стався на тлі загострення ситуації з безпекою в Європі і занепокоєння, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС.

Тим часом країни Балтії заявляли, що на їхню територію залітають українські дрони. Українська сторона наголошувала, що безпілотники залітають на територію країн Балтії через дії російських систем радіоелектронної боротьби. Міністри закордонних справ цих країн також звинуватили Росію у навмисному перенаправленні українських дронів.