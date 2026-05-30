Естонія встановила перші стаціонарні системи виявлення дронів на кордоні з Росією

В Естонії встановили перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу безпілотників на трьох ділянках сухопутного кордону на південному сході країни. Йдеться про відрізок між пунктом пропуску Лухамаа та місцем стику кордонів Естонії, Латвії та Росії.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Естонії, до кінця року такі системи планують розгорнути на всій сухопутній ділянці східного кордону.

«Перші пристрої вже встановлені та працюють. Це лише початок: ми рухаємося до створення мережі, яка охопить усю Естонію. Нещодавні інциденти з дронами показують, що ми реалістично оцінили ризики та ретельно планували розвиток наших можливостей. Наш східний кордон добре захищений, а посилення спроможностей у сфері боротьби з безпілотниками підвищує відчуття безпеки для всієї Європи», – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

29 травня міністр відвідав ділянку східного кордону поблизу так званого Саатсеського чобота, де ознайомився з перебігом будівельних робіт та встановленням систем моніторингу вздовж річки Піуза.

У районах, де стаціонарне обладнання ще не встановлене або потребується посилений контроль, Департамент поліції та прикордонної охорони продемонстрував роботу нових мобільних систем спостереження.

За словами Таро, можливості охорони кордону постійно зростають, а будівництво та модернізація інфраструктури відбуваються відповідно до графіка або навіть із випередженням плану.

Наразі Департамент поліції та прикордонної охорони продовжує закупівлю обладнання для наступних ділянок кордону та підготовку до його встановлення.