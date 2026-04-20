Вибори в Болгарії: ЦВК завершила підрахунок голосів, перемагає коаліція експрезидента Радева

У Болгарії на парламентських виборах перемогла коаліція прихильників колишнього президента Румена Радева – «Прогресивна Болгарія», здобувши 44,6% голосів виборців, повідомляє Центральна виборча комісія після підрахунку 100% протоколів.

Партія «Герб-СДС» експрем’єра Бойко Борисова набрала 13,4%, коаліція «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» – 12,6%, Рух за права і свободи (ДПС) отримала 7,12%, а партія «Відродження» – 4,3% голосів виборців.

Ці політичні сили долають прохідний бар’єр, який складає 4%.



Узимку 2026 року Радев оголосив про відставку з президентської посади, яку він мав обіймати до січня 2027 року, щоб брати участь у виборах та стати прем’єр-міністром.

Вибори в Болгарії проводилися увосьме за останні п’ять років. У парламенті безліч фракцій, і переможцям виборів не вдавалося здобути більшість чи сформувати сталі коаліції. Остання коаліція проіснувала майже рік, доки протести проти нового бюджету та корупція не змусили її піти у відставку в грудні.

Опоненти та деякі західні аналітики називають колишнього президента Радева проросійським політиком. Він раніше робив заяви проти санкцій щодо Росії та зустрічався з російськими діячами. Рік тому Радев виступив на Мюнхенській безпековій конференції з нагадуванням про «план Кісінджера», тобто поступку частиною українських територій «в обмін на суверенну, демократичну та вільну Україну». Радев закликав «боротися за те, що реально можливо».

У березні 2023 року на саміті ЄС, який обговорював закупівлю 1 мільйона снарядів для України, Радев не дав згоди на участь Софії у цій програмі, а також висловився проти постачання болгарських боєприпасів в Україну через треті країни.