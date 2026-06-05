Поліція: на Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві військового

На Житомирщині правоохоронці затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві військовослужбовця на замовлення спецслужб РФ, повідомила пресслужба Нацполіції.

За повідомленням, удень 4 червня до поліції звернулась місцева жителька з повідомленням про те, що вона виявила в своїй оселі померлого 27-річного квартиранта, який був військовослужбовцем ЗСУ.

Було розпочато досудове розслідування ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З місця події вилучили посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази.

У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька Бердичева, її розшукали за місцем проживання та затримали.



Попередньо поліція встановила, що дівчина спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який, ймовірно, є представником спецслужб РФ, За його вказівкою наприкінці травня вона отримала через поштомат посилку, в якій була кристалічна речовина, попередньо – метадон.

За даними поліції, куратор дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі, дівчина погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання, де підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість – пішла геть.

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У СБУ раніше повідомляли, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.