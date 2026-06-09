Під Москвою в районі, де живуть військові, під час підриву загинув водій. Раніше поблизу був убитий генерал Москалик

У підмосковному місті Балашиха 9 червня приблизно пів на шосту ранку під час підриву автомобіля марки BMW Х3 загинув водій, повідомили у Слідчому комітеті. Про особу загиблого інформації наразі немає, але район, де сталася ця подія, є місцем масового проживання російських військових високопосадовців.

Підрив вибухового пристрою був здійснений у мікрорайоні Авіаторів, «водій зазнав множинних поранень, від яких помер на місці», інформують у Слідчому комітеті, не уточнюючи статтю, за якою порушили кримінальну справу.

Близький до російських силовиків телеграм-канал Mash із посиланням на очевидців пише, що чоловік сів за кермо автомобіля, запустив двигун, після чого машина вибухнула. За даними Shot, вибуховий пристрій був закладений у задній частині автомобіля, відразу після вибуху в багажнику та на задніх сидіннях розпочалася пожежа. Машина проїхала ще кілька метрів і врізалася в припаркований автомобіль Haval. Очевидці витягли водія із автомобіля, але врятувати не змогли.

За даними видання «Агентство», будинок на вулиці Колдунова, 10, де стався вибух, розташований приблизно за 350 метрів від будинку, де у квітні 2025 року була підірвана машина генерал-майора Ярослава Москалика, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Генерал Москалик помер на місці.