Нападник на генерала Алексєєва діяв «за завданням спецслужб України» – російські слідчі

Слідчий комітет Росії стверджує, що чоловік, який стріляв у першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Володимира Алексєєва, діяв за завданням українських спецслужб. Про це йдеться в поширеній зранку 8 лютого заяві відомства.

«Установлено особу виконавця, який через кілька годин після скоєння злочину залишив територію Росії та вилетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Це уродженець Тернопільської області Української РСР, нині громадянин РФ Любомир Корба 1960 року народження… Встановлено, що Корба прибув до Москви наприкінці грудня минулого року за завданням спецслужб України для скоєння теракту», – повідомили в Слідчому комітеті Росії.

Слідчі розслідують справу за статтями про замах на вбивство, незаконний обіг вогнепальної зброї та зазіхання на життя військовослужбовця.

Раніше 8 лютого Федеральна служба безпеки РФ повідомила, підозрюваний у замаху на генерала Алексєєва був затриманий у місті Дубай в ОАЕ і вже виданий Росії. Крім того, в справі про замах на Алексєєва в Москві затриманий громадянин РФ Віктор Васін, 1959 року народження. У справі також фігурує Зінаїда Серебрицька, 1971 року народження, яка виїхала в Україну, заявили в ФСБ.

Жодна з українських спецслужб наразі не коментувала повідомлення з Москви.

В інтерв’ю Reuters міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не має жодного стосунку до цієї стрілянини: «Ми не знаємо, що сталося з цим конкретним генералом – можливо, це були їхні власні внутрішні російські чвари».

Тим часом, The Washington Post із посиланням на колишніх і чинних співробітників західних спецслужб пише, що в західних спецслужбах сумніваються, що Україна причетна до замаху на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва.

Одне з джерел видання вважає «набагато більш імовірним», що замах на Алексєєва пов’язаний із внутрішніми питаннями, нагадавши, що генерал брав участь у придушенні заколоту ПВК «Вагнер» у 2023 році, а також зустрічався із її засновником Євгеном Пригожиним незадовго до його загибелі в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

Замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва був вчинений уранці 6 лютого. У генерала кілька разів вистрілили в під’їзді його будинку на Волоколамському шосе в Москві. Алексєєва госпіталізували в тяжкому стані. 7 лютого повідомлялося, що генерал прийшов до тями після операції.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що замах на Алексєєва «підтвердив націленість режиму (президента України Володимира) Зеленського на постійні провокації, націлені своєю чергою на зрив переговорного процесу». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкинув звинувачення в причетності Києва до замаху.

Народжений в Україні 64-річний Володимир Алексєєв – перший заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (колишнє Головне розвідувальне управління, ГРУ).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російському тилу вбили кількох високопоставлених військових. Найбільшого резонансу набула загибель внаслідок вибухів трьох генералів.