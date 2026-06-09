Хто із росіянином обіймався? І про скарги на ТЦК. Розмова із омбудсманом Лубінцем

Тисячі скарг на ТЦК: Зеленський (не) знає?

За перші п’ять місяців 2026-го року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман) отримав понад три тисячі скарг на дії ТЦК. «В це число не входять ті порушення прав, які ми виявили самостійно», – каже омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами цю цифру «можна сміливо помножувати на три, як мінімум». В тому що система мобілізації дала збій, Лубінець звинувачує уряд, нарікаючи на «провалену політику».

А от коментуючи роль президента, Лубінець воліє гострі куди обходити стороною і стверджує, що, глава держави «ніколи не підтримував такий підхід, як «бусифікація». Уповноважений ВР з прав людини заявляє, що публічно піднімає проблеми мобілізації і ТЦК СП, оскільки непублічні зусилля не дали результатів. Тепер, каже Лубінець, за його ініціативою і після серії публічних заяв, при Міноборони було створено робочу групи задля вирішення проблем, що накопичилися.

Реформування армії, окупація, обійми з делегатами РФ, обміни

У розмові з Радіо Свобода український омбудсман ділиться своїм баченням реформи в армії, розповідає про політику щодо окупованих територій, яка, за його словами, є «провальною» і в деталях розповідає про свою першу зустріч з новою уповноваженою з прав людини РФ Яною Лантратовою, яка має підозру від СБУ за виведення українських дітей з окупованого Херсону. Лубінець каже, що на першій зустрічі він не піднімав цієї теми зі своєю російською візаві, однак переконує, що зробить це під час наступних зустрічей.

Дивітьсяпро це у програмі Свобода Live. Інтерв'ю:

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що вважає державну політику України стосовно внутрішньо переміщених осіб та людей на тимчасово окупованих територіях «кардинально проваленою».

Серед найбільших проблем у цій сфері він назвав:

Відсутність профільного міністерства;

Відсутність «сталої, зрозумілої державної політики» стосовно внутрішньо переміщених осіб;

Відсутність реєстру ВПО та обліку їх потреб, обліку страченого ними житла;

Дискримінація стосовно різних ВПО, коли ті громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих територій з 2014 по 2022 рік не можуть скористатись певними програмами підтримки, якими можуть скористатись ВПО, які переїхали після 2022 року.

Дмитро Лубінець розповів про роботу Офісу Омбудсмана України із допомогою виїзду українцям із окупованих територій. За його словами, до нього звертаються громадяни з тимчасово окупованих територій із різними проханнями: допомогти із логістикою, пошуком фінансування. Також люди звертаються із запитаннями, як їх зустріне Україна, якщо вони отримали російський паспорт в окупації.

Зараз є змога виїхати з окупації через контрольний пункт «Доманове», він офіційно відкритий з 2024 року:

«Це між Україною і Білоруссю. З нашої сторони – це Волинська область. Юридично станом на зараз це єдиний пункт перетину через який можуть евакуюватись громадяни України з тимчасово окупованої території України. Але для цього їм треба виїхати фізично на територію РФ, потім на територію Білорусі і через цей пункт перетину заїхати в Україну. З моменту відкриття, це з середини 2024-го року до 31 грудня 2025-го року пройшло більше 17 000 цивільних громадян України, включаючи більше 1400, я можу помилитись, 1113 українських дітей »

(У інтерв’ю Дмитро Лубінець озвучує цифру у 1438 дітей, які перетнули КПВВ Доманове, проте редакція Радіо Свобода після інтерв’ю уточнила цифру та в Офісі Омбудсмена підтвердили перетин 1113-ти дітей через кордон на цьому пункті, – прим. ред.)

З січня 2026 року, за п’ять місяців Офіс Омбудсмана України отримав понад 3 тисячі скарг на дії військовослужбовців Територіальних центрів комплектування. Цю цифру в ефірі Радіо Свобода озвучив Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. До цього числа входять тільки прямі скарги громадян і туди не враховуються ті порушення, які виявили самі працівники Офісу Омбудсмана.

«Тобто цю цифру можна сміливо помножувати на три, як мінімум. Це, наприклад, ми отримуємо інформацію з засобів масової інформації, з соціальних мереж, з свідчень людей, які не можуть до мене звернутись щодо конкретного випадку, тому що згідно законодавства вони звертаються щодо порушення своїх прав», – пояснив Дмитро Лубінець.

Для порівняння, за увесь 2025 рік до Офісу Омбудсмана зі скаргами звернулись 6127 разів. Скарги в основному стосуються таких порушень прав людини: застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення військовими ТЦК.

Дмитро Лубінець заявив, що озвучував про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Лубінець на посаді з 1 липня 2022 року). І наголосив, що раніше, у 2023-2024 роках, він не надавав стільки розголосу випадкам порушень прав зі сторони військовослужбовців Територіальних центрів комплектування, але це не показало результату:

«І я вважаю, що я зробив помилку. Тому що я робив свідомо, на мій погляд, ефективно юридичну свою роботу. Я брав документи, їх напрацьовував, я їх відправляв, вимагав в юридичному плані реакції. Ми організовували купу закритих нарад з представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилось, що єдина система, яка може впливати – це публічність ».

Повністю інтерв'ю Власти Лазур із Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем читайте завтра на сайті Радіо Свобода.



