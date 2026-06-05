Суд взяв під варту керівника Ужгородського РТЦК та СП без права внесення застави

Ужгородський міськрайонний суд 5 червня обрав запобіжний захід для виконувача обов’язки начальника Ужгородського РТЦК та СП у справі про перевищення влади та незаконне позбавлення волі осіб. Посадовця взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Також обирають запобіжні заходи ще двом працівникам Ужгородського РТЦК.

Як повідомив Радіо Свобода керівник Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Віталій Магера, кримінальне провадження відкрили 4 квітня після моніторингового візиту представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Ужгородського РТЦК та СП.

«Після виявлених порушень ми внесли кримінальне провадження за статтею 426-1 ККУ та статтею 146 ККУ. Це перевищення влади військовою службовою особою та незаконне позбавлення волі осіб», –заявив Магера.

За даними прокуратури, у межах розслідування потерпілими визнана 21 людина, їх допитали.

«Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру в.о. начальника Ужгородського ТЦК та СП, а також начальнику відділу, який виконував обов’язки начальника цього ж ТЦК та СП», – сказав прокурор.

Окремо прокуратура повідомила про підозру ще одному працівнику РТЦК -- сержанту, якого підозрюють у катуванні військовозобов’язаного.

«Працівник РТЦК та СП прикував кайданками до драбини і залишив в такому стані з 20:00 вечора до 8:00 ранку. Ці дії були кваліфіковані як катування і за вказаний злочин цій особі повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на срок до 6 років», – пояснив Віталій Магера.

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков повідомив, що під час моніторингового візиту в ніч на 4 квітня зіткнувся з перешкоджанням своїй діяльності. За його словами, після втручання Військової служби правопорядку представники омбудсмена змогли потрапити всередину.

«Було виявлено можливе незаконне позбавлення волі 21 військовозобов’язаного, які перебували в приміщенні Ужгородського РТЦК та СП», – сказав він.

Представник омбудсмена також описав умови, які, за його словами, були зафіксовані під час перевірки: «Харчування відбувалося лише із семи тарілок та трьох кружок. Люди обмінювалися цим посудом, щоб можна було поїсти», – прокоментував Крючков.

Він також стверджує, що в приміщенні був лише один туалет і один душ для десятків людей, не проводилася заміна постільної білизни, бракувало рушників, а прийом їжі відбувався поруч із санітарною кімнатою. Окремо представник омбудсмена повідомив про можливі ознаки втручання в документи та інформаційні бази щодо відстрочок від мобілізації. Ці обставини також передані правоохоронцям для перевірки.

За словами Крючкова, підозри оголошено трьом особам. Він також заявив, що Офіс омбудсмена направив додаткові повідомлення про можливі правопорушення під час службового розслідування та щодо дій або бездіяльності керівництва обласного ТЦК.

Напередодні Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з районних ТЦК та СП на Закарпатті, начальнику підрозділу військового обліку та інструктору.

За даними слідства, упродовж лютого-квітня 2026 року в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 військовозобов’язаного, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу, попри це, людей не відпускали з пункту збору – строк утримання становив від 1 до 48 діб.

В ОГП уточнили, що керівнику РТЦК та начальнику підрозділу військового обліку інкримінують перевищення влади та незаконне позбавлення волі, а інструктору – катування.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.