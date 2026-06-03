Реформа (без) ТЦК: обіцянки та реальність

Влада анонсувала велику реформу армії – серед іншого, у медіа обговорювали і задум реформувати органи ТЦК. Це було пов’язано, у тому числі, із численними скаргами на дії представників ТЦК, конфліктами з військовозобов'язаними та випадками побиттів.

Як просувається обіцянка змінити методи мобілізації?

Особливо на тлі нових історій з побиттями чоловіків і новими скаргами уповноваженому з прав людини. Обговорюємо нові випадки побиттів та конфліктів.

Як змінити систему?

Яка роль поліції?

Що не так з діями груп оповіщення?

Тим часом Нацполіція звітує про викриття схем уникнення мобілізації.

Яка роль ТЦК?

Хто і як допомагає чоловікам втікати з України?

Якими будуть зміни у мобілізації?

І чи будуть?

Реформа армії без реформи ТЦК можлива?

Сергій Рудик, народний депутат, член групи «Партія за майбутнє» зауважив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що роботу з мобілізації у військо варто передати цивільним органам, проте зараз ніхто не хоче брати на себе цю відповідальність:

« Ніхто з цивільних не хоче на себе брати цю відповідальність за мобілізацію. Ніхто. І вішають її систематично на військовослужбовців , а вони, вибачте мені, вимушені бути терпилами. Бо в них нема варіантів. Вони присягу давали на вірність народу України».

Олег Синютка, народний депутат фракції «Європейська солідарність» зазначив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що не варто передавати повноваження із мобілізації іншим органам:

« Якщо в цій дискредитованій структурі ми просто поміняємо людей без системи, нічого не зміниться . Тому що ці нові люди знову попадуть в стару упаковку, яка уже дискредитована, корумпована і від якої шарахаються всі пропонуєте».

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.



