Бронь «уріжуть» – ТЦК розформують? Нові контракти та виплати: розбираємо реформу ЗСУ

Вже у червні влада анонсувала масштабні зміни в армії. Йдеться про комплексну реформу, яку ще мають окремо презентувати.

Тим часом у розпорядженні Радіо Свобода з’явився документ про переукладання контрактів на проходження військової служби. Йдеться і про додаткові фінансові виплати і нові терміни контрактів.

Прописують також демобілізацію: кого це стосуватиметься?

Що вже відомо?

Якими будуть нові виплати?

А нові контракти?

Коли все це запрацює?

Як військові сприймають ці зміни?

Якою буде мобілізація?

А також якими будуть нові умови бронювання і що це означає для бізнесу?

Які саме є пропозиції щодо нових мотиваційних умов У розпорядженні редакції Радіо Свобода з’явився документ із пропозиціями щодо нових мотиваційних умов для укладання або переукладання контрактів на проходження військової служби. У документі від Генерального штабу ЗСУ йдеться про можливе запровадження додаткових фінансових стимулів та нових термінів контрактів. Серед запропонованих змін – базова щомісячна виплата для рядового складу від 30 тисяч гривень, одноразова винагорода за укладання контракту в розмірі 27 тисяч гривень та додаткова щомісячна виплата за підписання контракту – 10 тисяч гривень. Також документ передбачає окремі виплати за бойові результати, зокрема: 250 тисяч гривень – за взяття противника в полон;

25 тисяч гривень – за знищення противника;

40 тисяч гривень на день – за захоплення позицій;

20 тисяч гривень на день – за відновлення позицій;

8,7 тисячі гривень на день – за виконання завдань на лінії бойового зіткнення. Окремо пропонується укладення контрактів строком на один рік – виключно для чинних військовослужбовців бойових рот. Для інших категорій військових та громадян передбачають контракти від двох років. У документі також ідеться про можливість надання відстрочки від мобілізації після завершення контракту – з розрахунку: один місяць виконання бойових завдань за три місяці відстрочки. Наразі інформації про офіційне затвердження цих змін немає. Так само у розпорядженні редакції Радіо Свобода є постанова Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження додаткових мотиваційних чинників та встановлення особливостей проходження військової служби за контрактом. Там йдеться і про можливість укладання контракту на 10 або 14 місяців. Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував нові контракти для армії. За його словами, один із варіантів передбачає короткий контракт на 6–9 місяців для військових, які раніше звільнилися за станом здоров'я, але хочуть знову повернутися до служби. Можливо, з'явиться і 10-місячний контракт для військовослужбовців, які служать у цей час. А для новобранців планують запровадити контракти терміном на два роки.

Олександр Федієнко, народний депутат України, «Слуга народу» підтвердив цифри, які раніше опублікували на сайті Радіо Свобода: «Тобто безпосередньо військовослужбовець, який на передовій в піхоті, з урахуванням всіх отих надбавок, він може отримати в місяць приблизно від 300 до 450, пам'ятаю, тисяч гривень».

Юлія Сірко, народна депутатка фракції «Голос» додала також інші дані, які дізналась після зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим:

« Його ідея – перевести всіх на дворічні контракти. Після двох років буде період бронювання . Не була мова про те, скільки на передовій, була мова від 12, здається, до 18 місяців бронювання. Демобілізації перш за все підпадають ті, хто служить з 2014 року, і ті, що з 2022 року також».

Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ у відставці, Герой України назвав ідею Михайла Федорова цікавою, але з долею популізму:

«Бо ми не маємо достатньо фінансів. Ми ж розуміємо, що виплати ці бойові 400 тисяч. Людина, яка знаходиться в траншеї 2, 3, 4 місяці. Як вони будуть нараховуватися ці 400 тисяч? Людина, наприклад, сьогодні він брав участь в бойових діях, тобто на нього ж наступала піхота. Він отримає 400 тисяч, а завтра піхота не наступає, атакують тільки дрони, там міни, якісь там снаряди чи там КАБи, то він не отримає 400 тисяч? Тобто немає деталізації , як це буде проходити».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю на YouTube-каналі «Мілітарний» у середині травня розповів про очікувані зміни в українській армії уже до кінця травня: зокрема, мова йде про підвищення мінімальної зарплати військовослужбовцям (на рівні 30 тисяч гривень), додаткове грошове забезпечення тим, хто «бере участь в активних бойових діях», нові контракти За словами Сирського, обговорюють три варіанти контрактів: 1) на 6-9 місяців для військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров’я, але хочуть повернутися до служби; 2) на 10 місяців для військових, які вже служать у лавах ЗСУ; 3) від 2-х років для новобранців. та механізм звільнення зі служби під час війни.

Олександр Сирський вважає, що за умов повномасштабної війни демобілізація військових наразі неможлива, але в Збройних силах працюють над механізмами, які дозволять захисникам отримувати належний відпочинок після тривалого перебування в зоні бойових дій.

30 квітня головнокомандувач ЗСУ підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Сирський зазначив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

Рівень мобілізації в Україні зараз є стабільним, заявляв ще у вересні 2025 року тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News. «Ми мобілізуємо всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви», – сказав міністр.

17 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді у відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка про строки служби й можливу демобілізацію військовослужбовців заявив, що «військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.