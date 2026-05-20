Україна змінює армію: навіщо і чого очікувати?

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський озвучує нові деталі реформи армії: що відомо? Чи реально ухвалити зміни у червні?

Військові обговорюють озвучені суми нових зарплат і інформацію, яку оприлюднив Тарас Чмут, очільник фонду «Повернись живим», представник Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель, про створення нових бригад.

Народні депутати України в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live») висловили свої прогнози, чи реально ухвалити законопроєкт із реформою армії до кінця червня. Саме такі дати провадження реформи озвучував раніше президент України Володимир Зеленський.

Федір Веніславський, народний депутат фракції «Слуга народу» вважає, що вкластись у такі дедлайни реально, якщо Міністерство оборони України через Кабмін внесе реформу до кінця травня.

«Якщо він не буде великим і не буде сенситивним, в принципі, ми можемо його ухвалити і в першому читанні, і в цілому. Якщо будуть поправки, то гіпотетично також до кінця червня ми можемо його ухвалити », – зазначає Веніславський.

Народні депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун вважає, що технічно ухвалити сам законопрєкт до кінця червня реально, проте реформа передбачає також багато додаткової роботи. Таким чином саме реалізація закону може зайняти щонайменше місяць.

«Навіть якщо закон приймуть в червні, в липні тоді будуть розробляти підзаконку, формати контрактів і так далі. А потім по кожному конкретному військовослужбовцю будуть прийматися рішення», – уточнила Совсун.

На це Федір Веніславський також уточнив, що законопроєкт буде необхідний саме для змін правил звільнення зі служби, а інші складові реформи армії можна впровадити через підзаконні акти та перепідписання контрактів:

«Механізм переукладання контрактів, він може запрацювати досить швидко. А коли ми говоримо про підстави звільнення з військової служби, то тут повністю погоджуюсь з Інною, що, напевне, в червні конкретних можливостей звільнитися з військової служби очікувати точно не варто і, напевне, і в липні також не варто ».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю на YouTube-каналі «Мілітарний» розповів про очікувані зміни в українській армії уже до кінця травня: зокрема, мова йде про підвищення мінімальної зарплати військовослужбовцям (на рівні 30 тисяч гривень), додаткове грошове забезпечення тим, хто «бере участь в активних бойових діях», нові контракти За словами Сирського, обговорюють три варіанти контрактів: 1) на 6-9 місяців для військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров’я, але хочуть повернутися до служби; 2) на 10 місяців для військових, які вже служать у лавах ЗСУ; 3) від 2-х років для новобранців. та механізм звільнення зі служби під час війни.

Олександр Сирський вважає, що за умов повномасштабної війни демобілізація військових наразі неможлива, але в Збройних силах працюють над механізмами, які дозволять захисникам отримувати належний відпочинок після тривалого перебування в зоні бойових дій.

30 квітня головнокомандувач ЗСУ підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Сирський зазначив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

Рівень мобілізації в Україні зараз є стабільним, заявляв ще у вересні 2025 року тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News. «Ми мобілізуємо всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви», – сказав міністр.

17 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді у відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка про строки служби й можливу демобілізацію військовослужбовців заявив, що «військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.