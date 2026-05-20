СЗР попереджає про підготовку РФ дестабілізації ситуації в Україні та підриву її зовнішньої підтримки

Служба зовнішньої розвідки України попереджає про підготовку РФ дестабілізації ситуації в Україні та підриву її зовнішньої підтримки.

Як повідомляє пресслужба СЗР, розвідка отримала доступ до низки російських документів, які свідчать про таку підготовку, а причиною ухвалення РФ такого рішення є провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці.

«Адміністрація президента РФ вимагає від спецслужб, МЗС та російських медіа максимально «розігнати» в українському та європейському просторі медіакампанію..Перше – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті», – йдеться у повідомленні.

За даними СЗР, друге завдання – дискредитація президента України, його команди та членів сімʼї, а третє – недопущення другорядності «медійного скандалу довкола Андрія Єрмака та інтерв’ю Юлії Мендель».

«У Кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану. Для виклику резонансу суспільства «медійний план» РФ передбачає розроблення від імені органів державної влади фейкових документів та вкидання їх суспільству. російська пропаганда навіть поставила завдання створити «ляльки-символи» дискредитаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів», – заявляють у розвідці.

СЗР заявляє, що від сьогодні вже фіксує перші спроби РФ діяти за новим сценарієм не лише в Україні, а й за кордоном.

У відомстві з посиланням на виявлені документи стверджують, що до поширення лише в західному інформаційному просторі планується задіяти понад 15 проксі ЗМІ, серед них фігурують L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24.news.

У НАБУ ввечері 11 травня повідомили, що «викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для ексочільника ОПУ Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. 18 травня Єрмак, який висунуті проти нього звинувачення вважає необґрунтованими, вийшов з СІЗО після внесення застави.

Того ж тижня, 11 травня, було оприлюднене інтерв’ю Юлії Мендель американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Мендель, яка працювала в Офісі президента з 2019 року і до липня 2021-го, в інтерв’ю говорила про нібито «небезпечний націоналізм» в Україні та стверджувала, що країна перебуває «на межі зникнення».



