Мендель у Карлсона: проросійські наративи, реакції і питання до команди Зеленського

«Ми бачимо Путіна як зло. Але Зеленський теж зло – просто приховане. На камеру він грає плюшевого ведмедика. Але коли вимикається світло, він перетворюється на ведмедя-гризлі і нищить людей», – заявила колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв’ю американському консервативному телеведучому Такеру Карлсону, який відомий критикою допомоги Україні, поширенням конспірологічних теорій та інтерв’ю із Володимиром Путіним.

Мендель, яка працювала в Офісі президента з 2019 року і до липня 2021-го, звинуватила Зеленського у прагненні «затягувати війну заради збереження влади», стверджувала, що під час переговорів у Стамбулі 2022 року він нібито був готовий погодитися на передачу Донбасу Росії та навіть натякнула на його можливу наркотичну залежність.

Ці висловлювання різко контрастують із публічною позицією Мендель у минулі роки. Після звільнення з Офісу президента у 2021 році вона видала книжку «Кожен із нас – Президент», присвячену роботі поруч із Зеленським. У рецензіях та оглядах тоді зазначали, що Мендель позитивно описувала президента та тодішнього голову ОП Андрія Єрмака.

Публічні діячі, журналісти та експерти називають заяви Мендель співзвучними з російською пропагандою, а також критикують кадрові рішення Володимира Зеленського, де лояльність часто переважала професійність.

Радіо Свобода зібрало реакції довкола цієї історії.

В інтервʼю Юлії Мендель стверджує, що під час Нормандського саміту в Парижі у грудні 2019 року Зеленський нібито пообіцяв очільнику Кремля, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. За словами Мендель, про це знали лише кілька людей.

Вона заявила, що під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року українська сторона нібито була готова погодитися на передачу Донбасу Росії заради припинення війни. На такий сценарій нібито погоджувався і сам Зеленський. В Офісі президента ці слова заперечили.

«Ця пані давно не в собі»

«Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно», – повідомив журналістам радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Також Мендель говорила про нібито «небезпечний націоналізм» в Україні та стверджувала, що країна перебуває «на межі зникнення».

Мендель також назвала «дивним правилом» загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00 та заявила, що водії в Україні нібито просто так «повинні зупинятися, щоб послухати гімн». Вона не сказала, що йдеться саме про ритуал вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ, який триває лише хвилину.

Наприкінці інтерв’ю вона російською мовою звернулася до президента Росії із закликом «зупинити дронове сафарі» та війну.

«За методичками Соловйова»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяви колишньої прессекретарки «брехнею та маніпуляціями», які спрямовані проти інтересів України.

«Я був поряд з ним і бачив його роботу, відповідальність та лідерство. Роль Президента була визначальною і на початку повномасштабної війни, і в отриманні Україною зброї від союзників, і у посиленні тиску на агресора, і в просуванні до вступу України в ЄС», – наголосив Сибіга.

Підтримку президенту висловила і народна депутатка від партії «Голос», співзасновниця ГО «КримSOS» Таміла Ташева, яка вважає інтервʼю «дуже шкідливим, за методичками Соловйова і інших пропагандистів».

Редакторка в українській службі «Голосу Америки» Тетяна Ворожко звернула увагу на те, що інтерв’ю Мендель активно підхопили російські та проросійські діячі, зокрема спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв, проросійська блогерка Діана Панченко та російська журналістка Юлія Латиніна. Вона припустила, що уривки з інтерв’ю можуть ще довго використовуватися у соцмережах та медіа для просування антиукраїнських наративів.

«Майже немає сумнівів у тому, що інтерв’ю Юлії Мендель завдасть певної шкоди репутації та інтересам України. Справжнє питання – наскільки великої, і відповідь значною мірою залежатиме від зусиль зі стримування його шкідливих наслідків», – написала Ворожко.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України також наголосили , що заяви Мендель набули значного поширення у російському інформаційному просторі, особливо у пропагандистських телеграм-каналах, і зібрали щонайменше 3,27 млн переглядів.

Медіатренерка та викладачка Львівської бізнес-школи Ярина Ключковська також заявила , що інтерв’ю Юлії Мендель Такеру Карлсону могло бути інспіроване російськими спецслужбами та бути спрямованим, зокрема, на перебіг переговорів між Україною і Росією.

«З Юлією Мендель гарно попрацювали. Чи команда Карлсона? Можливо. Проте, імовірніше, ті самі люди, які Карлсону її й «продали» як героїню. Ті, хто має достатньо звʼязків з ним, ну чи важелів тиску на нього. Це моя версія. Вона спирається на мій досвід роботи зі спікерами та підготовки їх до ефірів. Руку майстра в тому інтерв’ю видно чудово», – пише Ключковська.

На її думку, Мендель у розмові озвучувала низку тез, які вже давно просуває російська пропаганда – що Зеленський начебто є «перешкодою для миру», «заробляє на війні», а західна допомога Україні розкрадається.

На кого розраховане інтервʼю?

Політолог та керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко заявив , що інтерв’ю навряд чи серйозно вдарить по рептуації Зеленського всередині України, оскільки основною реакцією українського суспільства стала «огида».

Російська пропаганда й надалі намагатиметься просувати озвучені в інтерв’ю тези, зокрема про нібито наркотичну залежність президента, вважає Денисенко. На думку політолога, інтерв’ю Мендель може створити певні інформаційні проблеми для України у США, однак не матиме вирішального впливу .

Про те, що інтерв’ю було розраховане насамперед на західну аудиторію , пише і комунікаційна менеджерка Благодійного Фонду «Діти Героїв» Тетяна Власова. Особливу небезпеку ситуації додає те, що тези, співзвучні з російською пропагандою, озвучувала людина, яка раніше представляла українську владу. Власова також вважає, що поява інтерв’ю саме зараз не є випадковою.

Проте, на думку політолога і професора у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Ігоря Петренка, інтерв’ю могло бути спрямоване одразу на кілька аудиторій – російську, американських ізоляціоністів та внутрішньоукраїнську політичну аудиторію – і використовуватися як інструмент тиску на Україну під час переговорів:

«Один продукт – чотири аудиторії, кожна вичитує своє. Це і є визначення професійно зробленої інформаційної операції».

Петренко теж підкреслює, що Мендель залишила посаду прессекретарки президента ще у 2021 році, тому не могла бути присутньою на переговорах у Стамбулі та не мала доступу до ухвалення рішень під час повномасштабної війни.

12 травня Юлія Мендель з’явилася у базі сайту «Миротворець». Автори ресурсу звинуватили її у «поширенні наративів російської пропаганди» та участі в інформаційних кампаніях проти України.

Мендель відволікла увагу від Єрмака?

Колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький розкритикував спроби пов’язати підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку з «російським ІПСО» та інтерв’ю Юлії Мендель.

Він мав на увазі пост у телеграм-каналі «Карточный офис» – анонімному російськомовному каналі, який пов’язують з політтехнологом Володимиром Петровим та медійниками, наближеними до Банкової. Канал неодноразово фігурував у скандалах через атаки на журналістів та публікацію політичних «зливів». Адже інших реакцій від влади немає.

«Що характерно – навіть на ганебне інтервʼю Мендель відреагувала офіційна особа. А на підозру екс-керівнику ОП та наявність Вови на плівках Міндіча ніхто, схоже, серйозно відповідати не збирається. Мовляв, стерплять і так. Перешумлять. Офіційну позицію влади треба прокомунікувати негайно», – зауважив Кудрицький.

На думку шефредакторки «Детектор медіа» Наталії Лигачової, через резонанс навколо Мендель увага суспільства фактично переключилася з новини про вручення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку:

«Трешу – таблоїди, не більше. А для експертного середовища – точно є важливіші проблеми та питання, на мій погляд».

Лояльність важливіша за професійність

Незалежний аналітик із безпеки та зовнішньої політики, який працює в Україні, Джиммі Раштoн зазначив , що заяви Мендель про нібито «диктатуру» в Україні суперечать самій ситуації з врученням підозри Андрію Єрмаку.

«Безглузда тирада Юлії Мендель про те, що Зеленський є «диктатором», мала б більше впливу, якби українські антикорупційні органи офіційно не висунули звинувачення його колишньому керівнику офісу та найкращому другу у відмиванні грошей. Такого не буває в диктатурі», – написав він.

«Між професіоналізмом і лояльністю влада часто обирає друге. І це вже вкотре грає проти самої влади. Адже лояльність триває стільки, скільки триває співпраця. Висновок: залучайте до команди професіоналів. Навіть якщо вони не зручні для вас», – підсумував голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Це одна хвороба багатьох українських президентів. Зеленський став переможцем у наборі до команди випадкових людей, шахраїв і просто довбо...бів», – вважає і телеведуча та засновниця проєкту «Вечір з Яніною Соколовою» Яніна Соколова.

Вона заявила, що Зеленський несе відповідальність за людей, яких привів у свою команду, адже оточив себе людьми, для яких «лояльність» та «своїсть» були важливішими за професійність. Вона переконана, що поява Юлії Мендель в інтерв’ю Такеру Карлсону не випадковість.

Депутатка від «Голосу» та членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Соломія Бобровська, поряд з інтерв'ю Юлії Мендель також згадала і оголошення підозри Єрмаку, і що обидві ці історії «про тих людей, яких Зеленський привів до влади у 2019 році»:

«Мендель – символ «ображених» соратників першого покоління: харизматичних, емоційних і скороминущих. Вони пішли з команди швидко, але не пробачили цього Зеленському. Одкровення, які ми чуємо з їхніх вуст – це сублімація власних травм, без відчуття провини за наслідки, які вони мають не лише для президента, але й країни в цілому. І це найкращий прояв їх аморальності».

«Юлія Мендель працювала трошки на «Еспресо». Прийшла, щоб займатися розслідуваннями. Конфлікт з редактором виник через серію сюжетів на підтримку одного проросійського діяча, який живе зараз у Росії і без висвітлення думки іншої сторони. Якимось дивом я тоді у кабінеті знаходив підслуховуючі пристрої», – згадує народний депутат від «Європейської солідарності» та співзасновник телеканалу «Еспресо» Микола Княжицький і додає, що «все це жахливо послаблює Україну».

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва вважає , що колишня речниця перейшла межу між критикою влади та публічним підривом довіри до державних інституцій під час війни. Вона наголосила на ролі незалежної журналістики і що медіа мають і надалі критикувати владу та ставити їй незручні запитання. На її думку, інституція президентства під час повномасштабної війни має особливе значення для стійкості держави, а публічне руйнування довіри до неї зрештою грає на користь Росії.

Юлія Мендель народилася 3 вересня 1986 року в Генічеську на Херсонщині. Вищу освіту здобула у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, де закінчила філологічний факультет. Працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо TV», «112 Україна» та «Інтер», співпрацювала з The New York Times, Politico Europe, VICE News і Spiegel Online. Під час роботи на посаді речниці президента (2019-2021) запам'яталася тим, що назвала Литву Латвією, робила заяви про «українську російську мову» як частину культурного різноманіття України та що українські військові нібито можуть обстрілювати цивільні об’єкти на Донбасі. Мендель також неодноразово критикували за грубу поведінку щодо журналістів. Зокрема, вона кілька разів фізично відштовхувала журналістів Радіо Свобода Сергія Андрушка та Крістофера Міллера, коли ті намагалися поставити запитання Володимиру Зеленському.