«Без брудних наметів, розтрощеного Майдану». Юлія Мендель викликала бурхливу реакцію соцмереж

Колишня речниця президента України Юлія Мендель видала книгу «Кожен із нас – президент», яка з'явиться у продажу 19 липня. Однак окремі фрагменти книжки є у вільному доступі. Зокрема, на своїй сторінці у фейсбуці Юлія Мендель опублікувала уривок про те, чому Порошенко більше не стане президентом, а в колонці у виданні «Українська правда» з'явився фрагмент про мовне питання та ідентичність українців. Користувачі соцмереж встигли їх оцінити.

Люди обурені ставленням колишньої речниці президента до подій на Майдані, про який вона пише: «Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж у суті своїй були революцією. Лишень прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами чи обприсканим газом, без усієї цієї революційної «романтики» минулих століть, але з чітким, жорстким і емоційним вироком тодішній владі».

«Не знаю, як пані Мендель, а особисто я під час «негігієнічних і холодних ночей» на Майдані зустрів найкращих людей своєї країни. Оті дискусії «на бочках» на морозі в мінус 20 градусів, з чорними руками і запахом палених шин, коли справді дрижаки хапали від холоду – це крутіше і важливіше, ніж академічні дискусії в найкращих університетах світу», – пише історик Радко Мокрик.

«Про Мендель головного мозку. Намагатися втюхати українцям власні гамновисери, ображаючи Майдан, то треба вміти», – іронізує медіаексперт Роман Кабачій.

«Те, що українці здатні проводити «негігієнічні ночі», відстоюючи свої принципи – створює глибочезну світоглядну прірву між нами і Білоруссю та Росією. Це наша головна і найважливіша відмінність. І Мендель мала б за неї дякувати своїм співвітчизникам і співвітчизницям», – аналізує один із уривків книги журналістка Емма Антонюк.

Не читала, але засуджує ексрадниця міністра з інформаційної політики Юлія Каздобіна. На її думку, Майдан уособлював силу людей, їхню згуртованість.

Висловлювання щодо мови стурбували сотника 26 сотні Самооборони Майдану Назара Мухачова.

Питання стосовно тексту виникли в журналіста Дмитра Крапивенка.

«Є одна закономірність: коли людині бракує таланту, знань, навичок, почуття смаку, то вона компенсує цей дефіцит пафосом і накопиченням розумних термінів. Студентів і дилетантів можна навчити. А от графоманія – хвороба невиліковна. Юлія Мендель – підтвердження цього правила», – пише журналіст.

З іронією підійшов до книжки журналіст Сергій Руденко. Зробив стислий виклад тез про політику й саму Юлію Мендель з опублікованих уривків.

Декому з користувачів не сила коментувати, обіцяють прочитати для кращого розуміння політичного становища.

Зацікавилася книгою помічниця-консультантка народного депутата у Верховній Раді Ірина Литвинова. Планує придбати та прочитати видання.

Інші користувачі соцмережі «Фейсбук» теж очікують видання.

Не засуджує і не читатиме письменник Андрій Кокотюха.

«Так ось, я не засуджую книгу Мендель і саму Мендель, як колеги в ФБ, які книжку ще не читали. Не засуджую, бо не буду читати. Не хочу. В мене є, що читати й на що витрачати кілька вечорів. А засудження авторки теж не підтримую», – пише Кокотюха.