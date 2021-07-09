Мендель, ймовірно, стане позаштатною радницею Єрмака – Подоляк

Колишня речниця президента України Юлія Мендель, ймовірно, стане позаштатною радницею керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода радник Єрмака Михайло Подоляк.

«Так, цей функціонал обговорювався з пані Юлією. І, ймовірно, саме комунікацією з іноземними ЗМІ буде займатись в статусі позаштатного радника пані Мендель», – заявив Подоляк.

Раніше стало відомо, що новим речником президента України Володимира Зеленського стане журналіст Сергій Нікіфоров.

У квітні повідомлялося, що речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає посаду. 3 червня 2019 року Володимир Зеленський призначив її своїм прессекретарем.