Юлія Мендель стала речницею Президента Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем журналістку Юлію Мендель. Відповідний указ опубілковано на сайті Адміністрації президента.

Мендель посіла цю посаду за результатами конкурсу, оголошеного президентом Зеленським 30 квітня 2019 року.

Усього, як повідомляють в Адміністрації президента, на конкурс подалося 4 чотири тисячі людей.

Як проходив конкурс?

Спочатку оцінювалося «володіння українською та англійською мовами, грамотність, досвід роботи в суміжних професіях, наявність вищої освіти, дикція, манера викладу думки, швидкість реакції, розуміння політичних процесів в Україні та світі, стійкість до стресів, світоглядні позиції та почуття гумору».

За цими критеріями відібрали близько 100 учасників. Потім, в результаті обговорення, вибрали 50, яким дали творчі завдання.

При їхньому оцінюванні, за словами директора із розвитку студії «Квартал 95» Ірини Побєдоносцевої, яка очолить департамент інформаційної політики, вже більше зважали на форму і зміст, а також переконливість і чіткість формулювань,

Із п'ятдесяти людей у фінал вийшли троє. З ними особисто вже спілкувалися Володимир Зеленський і члени команди з Адміністрації Президента.

Фінальним елементом відбору була імпровізована прес-конференція.

Що відомо про Юлію Мендель?

Юлія Мендель народилася 3 вересня 1986 року у Генічеську. Закінчила Київський національний університет імені Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Мендель працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, «112 Україна» та «Інтер».

Мендель стала першою українською журналісткою, яка виграла програму Світового інституту преси (World Press Institute). Була представником The New York Times в Україні. Також співпрацювала з низкою таких іноземних видань та телеканалів, як Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

Юлія Мендель була консультантом із комунікацій у Світовому банку. Стажувалася за кордоном у рамках програми Солідарності імені Леха Валенси, програми THREAD у Єльському університеті.

«Якщо хочеш змін – бери й роби. Рада долучитися до команди Володимира Зеленського. Зробимо все можливе, щоб бути якомога відкритішими для людей і для медіа», – прокоментувала своє призначення Юлія Мендель.