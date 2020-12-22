Україна і світ. Що розповідає західним інвесторам Юлія Мендель?

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель мала онлайн зустріч із представниками Американської торговельної палати в Україні. Відтак вона мала нагоду розповісти про плани Офісу президента щодо комунікацій України із зовнішнім світом, її позиціонування та створення привабливого образу країни.

Цей стратегічний напрямок державної політики України є важливим, оскільки може розширювати можливості щодо залучення інвестицій. Про це під час згаданої зустрічі говорив президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер.

Що ми хочемо, щоб про цю країну (Україну) говорили? І з нашої сторони – це особливо інвестори

«Мета сьогоднішньої зустрічі – почути від вас які плани, яка стратегія країни щодо комунікації. Взагалі де ми знаходимося щодо сприйняття України, куди ми хочемо йти? Тобто, що ми хочемо, щоб про цю країну говорили? І з нашої сторони – це особливо інвестори. Які меседжі ми хочемо донести до інвесторів?» – зауважує Гундер.

Комунікаційна стратегія держави, якою її бачать в Офісі президента, виходить із того, що про Україну як про суверенну державу у світі знають. Але водночас більшість уявлень про неї складаються з негативної інформації. Про це заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.

Поширилося дуже багато міфів про Україну, які справляють негативне враження

«Очікую, що кілька меседжів вдасться закинути, що люди їх запам’ятають. Ми говоримо сьогодні про державні комунікації, але державні комунікації на сьогодні, власне, як і все в державі, спрямовано на те, щоб мати ефективність бізнес-структур. Тому, я думаю, нам є багато чому у вас повчитися.

Давайте будемо говорити про те, що ж сьогодні є Україна для інвесторів, що поширено переважно. Україна доволі велика країна, і, на жаль, через складну історію і через елементи вже сучасної України, те як вона розвивалася, поширилося дуже багато міфів про Україну, які справляють негативне враження. Сьогодні дуже добре, що багато іноземців знають, що таке Ukraine і можуть відрізнити її від Росії», – зазначила під час зустрічі Мендель.

Не виправдовуватися, а розповідати

Найбільше у світі про Україну відомо те, що на території держави відбувається війна з Росією. Також поширеним є уявлення як про бідну країну, яка потерпає від безробіття. На цьому зауважила Юлія Мендель, посилаючись на результати дослідження Центру «Нова Європа».

Відтак, за її словами, поширення інформації про Україну має відбуватися за принципом: «Не виправдовуємося, а розповідаємо, якою Україна є насправді».

Заради цього, як повідомляє Мендель, зокрема просуватимуть у західних медіа бренд Ukraine NOW. Навколо нього точилися суперечки від часу затвердження у 2018 році. Втім, нині бренд наповнюватимуть новими посилами, переконує прессекретарка президента. Промоція Ukraine NOW буде орієнована як на залучення туристів, так і інвесторів. До перших планують донести інформацію про гостинність, цікавість, її контрасти, історичні корені України, а других поінформувати про сучасність держави, розбудову, освіченість її населення, сприяння бізнесу та розмаїття його привабливих галузей, розповідає Юлія Мендель.

Крім того, вона вважає принциповим поширення інформації про низку реформ в Україні: земельну, податкової та митної служб, банківську, судову та цифрову. Важливо донести до потенційних інвесторів і факт ухвалення Верховною Радою закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», зауважує Мендель.

Наскільки цей закон сприятиме припливу іноземних інвестицій, а також про ефективність та ступінь завершеності названих Юлією Мендель реформ в Україні сперечаються і політики, і експерти. Втім, під час зустрічі з прессекретаркою президента в Американській торговельній палаті не йшлося про оцінку зрушень в Україні.

Що дасть просування Ukraine NOW?

Американська торговельна палата регулярно проводить практичні зустрічі з українськими урядовцями та депутатами парламенту. Цього ж разу для її представників цінним було дізнатися саме позицію Офісу президента щодо роботи над привабливістю образу України для зовнішнього світу. Про це Радіо Свобода розповіла співголова комітету Палати з питань медіа та комунікацій Тетяна Попова.

Зустріч дала можливість побачити нинішні позиції Офісу президента

«Комітет з питань медіа та комунікацій Американської торговельної палати в Україні регулярно проводить зустрічі з представниками органів державної влади всіх рівнів. Це цікаво членам Комітету. Це може бути цікаво й інвесторам.

Мене зацікавили плани щодо просування бренду Ukraine NOW у західних медіа. Це важливо, адже говорить про те, що в країнах, де це відбуватиметься, може зрости цікавість до України. В цілому для членів Комітету важливими є також зустрічі з народними депутатами, які ініціюють та приймають закони, які можуть регулювати нашу сферу. Також практичними є і зустрічі з представниками уряду. Вже неодноразово ми зустрічалися з міністром культури України, кілька разів зустрічалися і ще будемо зустрічатися з представниками Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Я вважаю, що зустріч із прессекретарем президента Юлією Мендель була корисною, як мінімум, через те, що дала можливість побачити нинішні позиції Офісу президента», – зазначає Попова.

Втім, навряд чи просто просування бренду Ukraine NOW привабить західних інвесторів. Зокрема через те, що стан судової системи країни, як і неоднозначні результати її реформування, не є секретом для представників західного бізнесу, які виявляють цікавість до України. На цьому наголосив у коментарі Радіо Свобода інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Інвесторам потрібне верховенство права, доки воно не буде встановлене, решта розмов – ні про що

«На одному бренді – це добре, але йому потрібне наповнення. Насправді досягнень особливих немає, тому не знаю, на чому тут можна було б робити фокус. Із переваг, які ми нині маємо, – це дешева сфера послуг. Ще конкретному інвестору, виходячи з його власних інтересів, можна було би щось розповісти. А загалом інвесторам потрібне верховенство права, доки воно не буде встановлене, решта розмов – ні про що», – каже Фурса.

Тим часом Американська торговельна палата, заявив її президент Енді Гундер, готова допомагати виправляти викривлення уявлення про Україну та поширювати про неї позитивну інформацію, залучивши, зокрема комунікаційні американські і міжнародні агентства, що є членами Палати.