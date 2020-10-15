Мендель виграла апеляцію в справі про хабар за дисертацію

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виграла апеляцію у справі про написану статтю зі звинуваченнями у корупції у КНУ імені Шевченка.

15 жовтня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Мендель, постановив скасувати рішення Херсонського міського суду від 1 квітня 2019 року та ухвалити нове рішення, а в задоволенні позову доктора філологічних наук та викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрія Коваліва про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди відмовити.

Судове засідання відбувалося у режимі відеоконференції.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги.

Судова тяганина по цій справі розпочалася у 2016 році. Тоді у січні в американському виданні Politico була опублікована стаття англійською мовою колишньої студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлії Мендель «Як продаються дипломи в українських університетах», де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва у тому, що у 2012 році під час захисту докторської дисертації він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Щоправда, прізвище свого наукового керівника Мендель у статті прямо не назвала.

«Я спостерігала, як мій шановний професор сучасної української літератури гортав сторінки. Моє обличчя почервоніло від сорому, але я ніколи не забуду, що він сказав, коли знайшов те, що шукав: «Тепер все ясно. Ти виконала хорошу роботу», – йдеться у статті.

За результатами захисту Мендель присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Університет в обличчі доктора філологічних наук Юрія Коваліва подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди. Спочатку цивільну справу розглядав Херсонський міський суд, який у квітні 2019 року ухвалив рішення про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

«Суд доходить висновку про те, що викладена у статті інформація є недостовірною, тобто такою, яка не відповідає дійсності, оскільки відповідачі, на яких покладається обов’язок згідно з положеннями статті 277 ЦК України довести, що поширена інформація є достовірною, не довели достовірність викладеної інформації належними та допустимими доказами, не надали вироку суду відносно позивача», – йдеться у рішенні суду.

Також у ньому зазначено, що інформація щодо позивача та вчинення ним протиправного діяння представляє собою виключно твердження, а не «вираження поглядів» або «оціночні поняття».

Суд вирішив визнати недостовірною інформацію, викладену в першому та другому абзаці статті, де йдеться про захист дисертації Мендель, недостовірною, а також зобов'язати Менедель та юридичну особу, зареєстровану за законодавством Бельгії POLITICO SPRL, спростувати недостовірну інформацію в строк не пізніше 10 днів з дня набрання рішенням суду законної сили, шляхом розміщення тексту спростування англійською мовою на сайті www.роlіtісо.eu. Також суд вирішив стягнути з них на користь позивача 1 тисячу гривень. моральної шкоди та 1929 гривень витрат судового збору.

Мендель не погодилась з цим рішенням та подала апеляцію, яка з липня 2019 року розглядалася у Херсонському апеляційному суді.