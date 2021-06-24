Новим речником Зеленського стане Сергій Нікіфоров – Подоляк

Новим речником президента України Володимира Зеленського стане журналіст Сергій Нікіфоров. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Речник – Сергій Нікіфоров. Зараз – деякі юридичні формальності. Трошки пізніше буде представлений пан Сергій...», – розповів Подоляк.

Сергій Нікіфоров працює ведучим новин на телеканалі «Україна24», до цього він працював на каналі Euronews.

У квітні стало відомо, що речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає посаду. 3 червня 2019 року Володимир Зеленський призначив її своїм прессекретарем.