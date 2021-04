Мендель залишає посаду прессекретаря президента – Подоляк

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає посаду. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Юлія Володимирівна Мендель сконцентрується на напрямку активної співпраці з іноземними ЗМІ – вона вкрай професійно розуміється на цьому напрямку та має безпосередні прекрасні комунікації з відповідною професійною спільнотою», – заявив Подоляк.

За його словами, функціонал саме прессекретаря президента буде уточнено і відповідно буле підібрана оптимальна кандидатура.

«Час не стоїть на місці. Сьогодні є нові виклики, які потребують постійної модернізації саме комунікаційних підрозділів ОПУ. Офіс Президента України є сьогодні чи не найактивнішим ньюсмейкером країни, і тому навантаження на працівників комунікаційних напрямків дуже об’ємні. Тому прийнято рішення дещо уточнити функціонали», – додав Подоляк.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Юлії Мендель з цього приводу.

3 червня 2019 року Володимир Зеленський призначив своїм прессекретарем журналістку Юлію Мендель.

Юлія Мендель закінчила Київський національний університет імені Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Мендель працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, «112 Україна» та «Інтер».

Мендель стала першою українською журналісткою, яка виграла програму Світового інституту преси (World Press Institute). Була представником The New York Times в Україні. Також співпрацювала з низкою таких іноземних видань та телеканалів, як Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

Юлія Мендель була консультантом із комунікацій у Світовому банку. Стажувалася за кордоном у рамках програми Солідарності імені Леха Валенси, програми THREAD у Єльському університеті.