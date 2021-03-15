Речниця Зеленського буде вести шоу на телеканалі «Дом»

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель запускає власне шоу на державному телеканалі «Дом», який веде мовлення на окупованих територіях Донбасу і Криму. Про це сама Мендель написала у фейсбуці, а також повідомив телеканал.

«Не втомлюємося говорити з вами. А особливо – з українцями, котрі опинилися за контактною лінією на Донбасі та в Криму. Сьогодні, о 19:30 для підписників телеканалу «Дом» у YouTube – пілотний випуск про дезінформацію та соціальні послуги для українців по обидва боки контактної лінії. Зважайте – відповідаю на запитання», – написала Мендель.

На фейсбук-сторінці телеканалу вказано, що щотижневе ТВ-шоу «Погляд із Банкової з Юлією Мендель» є авторським проєктом прессекретаря президента України.

«Юлія Мендель коментує актуальні події, ділиться своїми висновками про те, що відбувається, робить прогнози спеціально для аудиторій, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу», – йдеться в повідомленні.

15 березня вийде пілотний епізод для передплатників в соціальних мережах і в YouTube, «а 21 березня відбудеться телевізійна прем’єра першого епізоду з трансляцією на всіх діджитал-платформах телеканалів «Дом» і UATV», повідомили на телеканалі.

Цілодобовий розважально-інформаційний телеканал «Дом» розпочав мовлення 1 березня 2020 року на базі державного телеканалу іномовлення UATV. Канал транслюється в цифровому і аналоговому форматі на тимчасово окупованих територіях України, його контент доступний також на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах.