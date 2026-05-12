«Брехня та маніпуляції»: голова МЗС відреагував на інтерв’ю Мендель Такеру Карлсону

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розкритикував інтерв’ю колишньої речниці Зеленського Юлії Мендель американському політичному коментатору Такеру Карлсону.

За словами дипломата, він «навіть не дослухав» інтерв’ю до кінця.

«Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти Президента, а проти власної країни. Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів. Огидно, коли заради «слави» такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою», – написав міністр у своїй фейсбук-сторінці.





Він назвав «безсумнівною» роль Зеленського в тому, що Україна не програла війну в 2022 році, отримала військову допомогу від союзників і просунулася на шляху до членства в Євросоюзі.

«Історія все розставить на свої місця, дасть справедливі оцінки, покаже справжню роль кожного», – додав Сибіга.

В інтерв’ю Карлсону, оприлюдненому напередодні, Мендель, поміж іншого, назвала Зеленського «однією з найбільших перешкод» до встановлення миру і заявила, що Україна «перебуває на межі вимирання». Вона також стверджувала, що в 2022 році влада України нібито була згодна віддати Донбас під час переговорів із російською стороною в Стамбулі.

Натомість радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що Мендель не була дотична до переговорного процесу:

«Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно».

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського після його обрання президентом 2019 року до липня 2021-го.