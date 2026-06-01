«Виштовхнули з авто й втекли»: поліція підозрює співробітників ТЦК, які не надали допомогу чоловіку

Двом військовослужбовцям територіального центру комплектування повідомили про підозру, повідомила Національна поліція 1 червня.

За її даними, співробітники ТЦК «заштовхали чоловіка до машини, а коли зрозуміли, що чоловікові стало зле – безпорадного викинули біля смітника та зникли у невідомому напрямку».

Пресслужба не уточнює, про який ТЦК йдеться, водночас справу розслідує поліція Дніпра.

За даними правоохоронців, у справі про ймовірне викрадення фігурують загалом троє військових, які несли службу в одному з обласних ТЦК і самостійно здійснювали заходи оповіщення та уточнення військово-облікових даних. Вони побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку, підійшли до нього під приводом перевірки документів, але, не дочекавшись відповіді, силоміць заштовхали до буса.





«У машині змовники поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували. На їхніх очах стан здоров’я потерпілого значно погіршився, йому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу та відвести до лікарні – спільники виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втекли. При цьому один з військових перебував на посаді стрільця-санітара та мав вжити заходів для допомоги чоловікові», – повідомляє відомство.

Постраждалого чоловіка доставили до лікарні в критичному стані. Поліція уточнює, що двоє фігурантів невдовзі перевелися на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу в центрі комплектування.

Двом військових повідомили про підозру за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення Одному з них, стрільцю-санітару, додатково інкримінують залишення в небезпеці. Правоохоронці готують повідомлення про підозру третьому фігуранту, статтю не уточнюють. Слідство у справі триває.

Імена військовослужбовців та їхню позицію щодо звинувачень поліція не розголошує.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.