ОГП: задля статистики посадовці ТЦК фіктивно «мобілізували» 276 людей

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися «паперовою мобілізацією». Про це він повідомив у телеграмі.



За його словами, щоб прозвітувати про «успішне» виконання плану, вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало – фіктивно «мобілізували» 276 людей.



В Офісі генпрокурора повідомляють, що, маючи законний доступ до держреєстру «Оберіг», чиновники військкоматів заходили в систему та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані – до переліку «мобілізованих» вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.



За даними ОГП, наприклад, на Закарпатті, у Мукачівському РТЦК, 49-річний полковник, начальник військкомату лише за січень-березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи, а його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей.



«Окремий епізод – у Золочівському РТЦК на Львівщині. 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 2025 року «призвав» 6 осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах», – йдеться у повідомленні.



Наразі всім трьом чиновникам військкоматів оголосили про підозру. Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно. Підполковнику зі Львівщини також суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 121,1 тис. грн.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.



