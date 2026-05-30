Поліція повідомила про підозру 4 жителям Харківщини за напад на військових ТЦК

Чотирьох чоловіків підозрюють у нападі на військовослужбовців територіального центру комплектування й хуліганстві, повідомила Національна поліція Харківської області 30 травня.

За даними відомства, група оповіщення одного з районних ТЦК 26 травня прибула до селища Сахновщина, що в Берестинському районі, для виконання службових завдань. Одразу після прибуття між військовими та групою місцевих жителів виник конфлікт.

«Чоловіки висловлювали погрози, а згодом вчинили напад на представників ТЦК та СП, завдавши їм тілесних ушкоджень. Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували речовину сльозогінної та дратівливої дії», – повідомляє Нацполіція.

Внаслідок нападу, додає пресслужба, співробітники центру зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Поліцейські затримали всіх учасників події – чоловіків 36, 34 і 29 років. Одному з них повідомили про підозру в хуліганстві, ще одному – в насильстві щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок, двом – за обома статтями.

Поліція зазначає, що санкції інкримінованих статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді ув’язнення на строк до семи років у разі обвинувальних вироків. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події та інших ймовірних причетних.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.