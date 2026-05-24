Поліція розслідує загибель чоловіка в ТЦК Тернополя як самогубство

Поліція розслідує обставини смерті чоловіка в Тернопільському обласному центрі комплектування – про це відомство повідомило 24 травня.

За повдіомленням, напередодні правоохоронці місцевого районного управління поліції отримали повідомлення про те, що у вбиральні одного з ТЦК виявили тіло чоловіка. Ним виявився 46-річний житель Тернополя.

«Як встановили поліцейські, цього ж дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією, він зайшов до вбиральні та здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї», – передає пресслужба.





Кримінальну справу відкрили за статтею про умисне вбивство з відміткою «самогубство». Зараз поліцейські встановлюють обставини події.

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підтвердив смерть військовозобов’язаного на своїй території 23 травня.

За даними ТЦК, близько 19:00 чоловіка запросили до центру для уточнення військово-облікових даних. Там він зайшов до ванної кімнати, де «зачинившись зсередини, здійснив постріл із вогнепальної зброї. Отримане поранення виявилося несумісним із життям».

«Після виявлення постраждалого військовослужбовці ТЦК та СП негайно викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги, а також до прибуття медиків намагалися надати необхідну допомогу. Попри вжиті заходи, врятувати чоловіка не вдалося», – додає установа.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.