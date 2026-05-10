Поліція: чоловік підірвав гранату на Сумщині, він і ще четверо людей поранені

Поліція Сумської області розслідує вибух гранати в Охтирці, повідомляє управління Національної поліції в області 10 травня.

Правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць у місті. На місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер поліції та співробітник управління УПО.

«Під час перемовин з правоохоронцями чоловік привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізовано», – додає поліція.

Слідчо-оперативна група поліції працює на місці події.

30 квітня в Білій Церкві на Київщині місцевий житель перекинув через огорожу районного ТЦК бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території центру. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, слідство припускає, що чоловік, який кинув гранату, міг потрапити під вплив російських спецслужб.