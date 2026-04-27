У Львові в багатоповерхівці стався вибух, загинула людина – поліція

У Львові в багатоповерхівці стався вибух, виникла пожежа, повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.

Наразі відомо, що одна людина загинула.

Це сталося сьогодні, 27 квітня, на вулиці Юрія Липи. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло людини.

Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та загоряння.

Як повідомляє Суспільне.Львів з посиланням на джерела у правоохоронних органах, на місці події виявили чеку. Попередньо, йдеться про можливий вибух гранати в багатоквартирному будинку.