У Білій Церкві на території РТЦК стався вибух, перевіряється причетність спецслужб РФ – прокуратура

На Київщині у Білій Церкві на території районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух, повідомляє у телеграмі обласна прокуратура.



За попередніми даними слідства, 30 квітня близько 17:55 у місті Біла Церква 68-річний місцевий житель перекинув через огорожу установи бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території РТЦК. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано.

У прокуратурі зазначають, що чоловіка, який кинув гранату, оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень.



За попередньо встановленими обставинами, на початку квітня чоловік міг потрапити під вплив російських спецслужб.

«Невстановлені особи, ймовірно, використали методи психологічного тиску та маніпуляцій, переконавши чоловіка взяти участь у нібито «перевірці захищеності» приміщення РТЦК. Боєприпаси він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району», – заявляють у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ за ч. 1 ст. 114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також за ч. 1 ст. 263 КК України - незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами.

У прокуратурі додають, що правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, походження боєприпасів, а також перевіряють можливу причетність представників спецслужб РФ до підготовки цього злочину.

Вибуху на території РТЦК передувало повідомлення правоохоронців про викриття корупційної схеми у Білоцерківському ТЦК. За даними слідства, учасники схеми налагодили незаконний «сервіс», який за гроші дозволяв військовозобов’язаним уникати мобілізації.

У прокуратурі заявляють, що анулювання повісток в учасників схеми «коштувало» 1,5-2 тисячі доларів США, зняття з розшуку – 5000, а оформлення фіктивного бронювання через підприємство, яке має статус критично важливого – від 7000 до 10000 доларів.

За даними слідства, організаторами оборудки був інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який нині проходить службу на Чернігівщині, до схеми вони залучили ще одного спільника – заступника директора підприємства з виробництва спецодягу та тактичного взуття.

Київський обласний ТЦК та СП підтвердив, що серед фігурантів – інструктор одного з відділів Білоцерківського РТЦК та СП, а також заявив, що «всебічно сприяє правоохоронним органам, надає усю необхідну інформацію та матеріали для проведення повного, об’єктивного й неупередженого досудового розслідування»

Керівництв обласного ТЦК наголосило, що засуджує будь-які прояви корупції, перевищення службових повноважень або дії, що можуть дискредитувати військову службу та підривають довіру суспільства.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

