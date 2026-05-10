Чоловік напав із ножем на військовослужбовців Одеського ТЦК, вони в лікарні у важкому стані

Військовослужбовці Одеського обласного територіального центру зазнали нападу під час виконання службових обов’язків, повідомила пресслужба ТЦК 10 травня.
За повідомленням, у селі Байбузівка Подільського району спільна група оповіщення спільно з представниками поліції зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Перевірка встановила, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Чоловік напав на групу оповіщення під час супроводу до територіального центру комплектування.
«Застосувавши холодну зброю, зловмисник завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя», – заявляє центр.
ТЦК розцінює подію як «цілеспрямований замах на вбивство захисників України, які виконували державне завдання» і називає такі напади прямим ударом по обороноздатності України та безпеці суспільства.
Установа додає, що правоохоронці розпочали слідчі дії, керівництво ТЦК забезпечує супровід розслідування та наполягатиме на притягненні винного до відповідальності за максимальними санкціями.
Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.
В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.
