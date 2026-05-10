На Закарпатті підтвердили спробу нападу на ТЦК у Міжгірʼї, «загрозу локалізували»

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підтвердив спробу нападу на приміщення Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя.



За даними пресслужби обласного центру комплектування, група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду, «загрозу було локалізовано та напад відбито».

За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку.

Поліція Закарпаття наразі спробу нападу на РТЦК у Міжгірʼї не коментувала.

У соцмережах, зокрема журналіст Віталій Глагола, повідомляли, що 9 травня у Міжгір’ї натовп представників ромської громади намагалися прорватись до будівлі ТЦК. На оприлюднених відео було чути постріли. За словами Глаголи, працівники ТЦК застосували стартовий пістолет, а також пролунали постріли з автомата.

У лютому 2026 року головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що територіальні центри комплектування і соціальної підтримки забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. За його словами, ще орієнтовно 10 відсотків особового складу рекрутуються.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.







